Nudíte se? Máme pro vás tipy na nejlepší komediální Netflix seriály

Všichni máme rádi komedie. Jedná se o odlehčující, ale ne nutně jednoduché záležitosti, u kterých se rádi pobavíme. Na Netflixu nalezneme spoustu zajímavých seriálů, u kterých si můžete udělat pěkný večer. V tomto článku se zaměříme nejen na čistokrevné komedie, ale také na seriály, které spadají hned do několika žánrů. Příkladem může být například Černé zrcadlo, které nabízí desítky různých dílů, přičemž některé z nich jsou thrillery, některé Sci-Fi a některé zase komedie. Pojďme si tedy ukázat ty nejlepší komediální seriály, které naleznete na platformě Netflix.

Sexuální výchova

Tento seriál jsem si osobně chtěl hrozně dlouho pustit, ale dostal jsem se k němu až letos. A udělal jsem sakra dobře. Bezesporu jeden z nejlepších seriálů, na který můžete na Netflixu narazit. Ústřední postavou je zde hlavně v první sérii chlapec jménem Otis. Dospívající teenager, který se úplnou náhodou dostane k “práci” sexuologa na střední škole. Přesto že je..panic. Ano. Více prozrazovat nebudeme. Snad jen to, že se nejedná o klasický teen movie/show a bavit může jak teenagery, tak i dospělé. Tu a tam narazíte na poměrně inteligentní humor a osudy všech postav se začnou zajímavě spojovat. Hledáte komediální Netflix seriály? Se Sex Education prostě nemůžete udělat chybu.

SEX EDUCATION Official Trailer (2019) Asa Butterfield, Gillian Anderson, Netflix Movie HD

BoJack Horseman

Tento seriál připomíná svým zpracováním sitcomy z 80. a 90. let, ovšem vše podává trochu jinak. BoJack Horseman je člověk s koňskou hlavou, který si rád stěžuje na všechno, co ho zrovna napadne. Žije v Hollywoodu, přičemž okolo něj žijí další lidé se zvířecími hlavami. Seriálu musíte přijít na chuť a hlavně vám musí sednout. Je provázán nejrůznějšími hláškami, ovšem umí být i dramatický a poměrně často zde dochází k absurdním situacím.

BoJack Horseman | Official Trailer [HD] | Netflix

Lucifer

Co udělá pán všech pekel, když se začne nudit? Přestěhuje se do Los Angels, otevře si noční klub a seznámí s budoucí kolegyní – Chloe Deckerovou. Následně vytvoří skvělou detektivní dvojku. Lucifer je skvělou záležitostí, která míchá fantasy, thriller ale také komedii, jelikož ne jedna hláška vás zaručeně dostane do kolen. Seriál má navíc v dnešní době již 4 série a celkem můžete shlédnout 67 dílů, což je pořádná porce zábavy. Ta třetí je sice trochu slabší a zdlouhavá, ovšem ta čtvrtá je nejlepší.

Official Trailer | Season 1 | LUCIFER

The End of the F***ing World

V tomto seriálu se setkáváme s Jamesem a Alyssou. Oběma je sedmnáct let a mají společného mnohem více, než se na první pohled zdá. James si o sobě myslí, že je psychopat a že potřebuje zabíjet lidi. Alyssa je sprostá a ráda porušuje pravidla. Ani doma to nemají ideální. Jednoho dne se ve škole seznámí a později spolu začnou chodit. Tím začne poutavý příběh plný dobrodružství i nečekaných zvratů. Pokud si říkáte, že jste vyrostli z dívaní se na teen movies, jedná se o stejnou záležitost, jako v případě Sexuální výchovy. Tento seriál je jak pro mladé, tak i pro dospělé.

THE END OF THE F***ING WORLD Official Trailer (2018) Netflix Comedy TV Show HD

Černé zrcadlo

Co je to Černé zrcadlo? Autor tohoto seriálu, Charlie Brooker vysvětluje název poměrně jednoduše a výstižně: “Černým zrcadlem je to, co najdete na každé zdi, na každém stole, na dlani každé ruky: chladná, lesknoucí se obrazovka televize, monitor, smartphone.” Jedná se o britský sci-fi seriál, který možná není až tak sci-fi, jak by se mohlo zdát. Zabývá se tím, jaký dopad má prudký vývoj technologií na moderní společnost. Seriál umí být sarkastický, používá černý humor, ale také svým způsobem jde také o jakousi moderní satiru. Pokud vás toto téma zajímá tak byste ho neměli minout.

Black Mirror | Trailer [HD] | Netflix

Pokud jste si nevybrali z našeho seznamu “komediální Netflix seriály”, máme pro vás hned několik dalších tipů na jiné záležitosti. Nedávno jsme psali například o nejlepších Sci-Fi seriálech na Netflixu. Příští týden se můžete těšit na další várku zajímavých seriálů.

Máte jiné tipy na komediální Netflix seriály?