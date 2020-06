Sháníte kompaktní telefon do velikosti šesti palců? Tady máte našich 6 tipů

Rámečky telefonů se zmenšují a vlajkové mobily už mohou mít s přehledem i sedmipalcové displeje, aniž by v ruce plavaly jako dříve stejně vybavené tablety. I tak ale pochopitelně existuje velká spousta lidí, kteří upřednostňují telefony drobnější. Takzvané kompakty. Nastavení hranice tohoto pojmu je asi hodně subjektivní, ale my jsme se každopádně rozhodli vám přinést šest tipů na telefony s úhlopříčkou displeje do šesti palců. Na tuto hranici ovšem nedosáhne žádný z nich a jeden má dokonce displej jen čtyřpalcový. Berte to jako tipy na kompaktní telefony za červen 2020. Pokud téma zaujme, rádi v něm budeme pokračovat i dál. Abychom nijak nenadržovali značkám či jiným specifikacím, pořadí je dáno velikostí displeje a abecedou. A ještě jedna důležitá poznámka: Všechny vybrané telefony jsou běžně k dostání v ČR, ze zahraničních obchodů jsme nevybírali.

Tipy na kompaktní telefony červen 2020

Cubot King Kong Mini (4″)

Android 9

3 GB RAM / 32 GB paměť

čipset Mediatek Helio A22

zadní fotoaparát 13 Mpx, přední 8 Mpx

baterie s kapacitou 2000 mAh

rozměry 119 x 58 x 12,1 mm a váha 122 g

dual SIM, USB-C

Honor 7S (5,45″)

Android 8.1 / EMUI 8.1

2 GB RAM / 16 GB paměť

čipset Mediatek MT6739

zadní fotoaparát 13 Mpx, přední 5 Mpx

baterie s kapacitou 3020 mAh

rozměry 146.5 x 70.9 x 8.3 mm a váha 142 g

dual SIM, microUSB

Huawei Y5P (5,45″)

Android 10 / EMUI 10.1 (bez GMS)

2 GB RAM / 32 GB paměť

čipset Mediatek Helio P22

zadní fotoaparát 8 Mpx, přední 5 Mpx

baterie s kapacitou 3020 mAh

rozměry 146.5 x 70.9 x 8.4 mm a váha 144 g

dual SIM, microUSB

Samsung Galaxy Xcover 4S (5,45″)

Android 9 / One UI 2.0

3 GB RAM / 32 GB paměť

čipset Exynos 7885

zadní fotoaparát 16 Mpx, přední 5 Mpx

baterie s kapacitou 2800 mAh

rozměry 146.2 x 73.3 x 9.7 mm a váha 172 g

dual SIM, IP68, NFC, USB-C

Xiaomi Redmi 7A (5,45″)

Android 9 / MIUI 11

3 GB RAM / 32 GB paměť

čipset Qualcomm Snapdragon 439

zadní fotoaparát 12 Mpx, přední 5 Mpx

baterie s kapacitou 4000 mAh

rozměry 146.3 x 70.4 x 9.6 mm a váha 165 g

dual SIM, microUSB

Google Pixel 3a (5,6″)

Android 10

4 GB RAM / 64 GB paměť

čipset Qualcomm Snapdragon 670

zadní fotoaparát 12.2 Mpx, přední 8 Mpx

baterie s kapacitou 3000 mAh

rozměry 151.3 x 70.1 x 8.2 mm a váha 147 g

dual SIM, NFC, USB-C

Vybrali byste si? Nebo máte jiný oblíbený kompakt?