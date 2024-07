Tinder chystá pro své uživatele novou užitečnou funkci

Běžet má na bázi AI a uživatelům ušetřit spoustu času

Co má nová funkce umět a kdy se jí dočkáme?

Tinder, jedna z nejpopulárnějších seznamovacích aplikací na světě, ohlašuje zajímavou novinku. Do své platformy již brzy totiž integruje funkci, která pomocí umělé inteligence znovu o trochu usnadní používání aplikace. Nový nástroj nese jméno Photo Selector a za cíl má odstranit pochyby při vybírání těch ideálních fotografií na váš profil.

Jak to celé bude fungovat? Uživatelé si nejprve budou muset v aplikaci Tinder vyfotit selfie a následně jí povolit přístup do galerie telefonu. Za pomoci rozpoznávání obličeje pak umělá inteligence vytvoří výběr těch nejlepších snímků, které byste si podle ní měli přidat na profil. Celý proces má dle vyjádření Tinderu probíhat přímo ve vašem zařízení. Nemusíte se tedy bát, že by byly fotky odesílány na servery společnosti.

Od nové funkce si Tinder slibuje hlavně to, že se díky ní budou moci jeho uživatelé více soustředit na samotné navazování smysluplných vztahů. Obavy ohledně výběru fotografií hodí za hlavu a ušetří velké množství času. Podle studie společnosti, které se zúčastnilo celkem 7 000 uživatelů ve věku 18 až 25 let, totiž lidé stráví přibližně 33 minut hledáním ideální profilové fotografie. Tato starost tak již brzy odpadne. V USA se nové funkce dočkají již během července, zbytek světa včetně České republiky by pak měl následovat brzy poté.

Co říkate na tuto novou funkci Tinderu?

Zdroj: The Verge