Nesmiřitelná válka iOS a Androidu probíhá v podstatě od dob vzniku obou systémů. Jeden tábor nemůže vystát ten druhý, přičemž důvodem jsou velké rozdíly mezi systémy a možnostmi, které poskytují. CEO společnosti Apple, Tim Cook nyní sdělil v jednom z rozhovorů poměrně ostrý výrok.

Tim Cook se po delší době vyjádřil na adresu Androidu

Tim nejprve sdělil, že Android a jeho ochrana je nulová. Samozřejmě kritizoval otevřenost systému a možnost instalování aplikací, které se nenachází v obchodě s aplikacemi. Dle jeho slov je jeden z hlavních důvodů, proč jsou iPhony mnohem lépe chráněny před malwarem právě omezení instalace z neznámých zdrojů. Přesto se objevují někteří jablíčkáři, kteří po Applu tuto možnost chtějí.

“Je to jako kdybyste výrobci automobilů řekli, aby do auta nedával airbagy a bezpečnostní pásy. Lidé mají možnost sideloadovat aplikace. Pokud k tomu máte nějaký důvod, můžete si koupit telefon s Androidem,” nechal se slyšet Cook a dodal, že by iPhone přestal být tím čím je, kdyby neměl maximální možné zabezpečení.

Zdroj: tekdeeps