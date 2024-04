TikTok napadne v soudním sporu americký zákon, který umožňuje jeho zákaz nebo prodej

Zákon požaduje, aby čínský vlastník ByteDance prodal TikTok během devíti měsíců

Společnost odmítá, že by sdílela data s čínskou vládou a tvrdí, že má právo na své straně

Společnost TikTok se chystá soudně napadnout nový americký zákon, který by mohl vést k jejímu prodeji nebo zákazu na americkém trhu. Tento zákon, který nedávno podepsal prezident Biden, dává čínskému vlastníku aplikace, společnosti ByteDance, devět měsíců na to, aby aplikaci prodal, jinak bude aplikace v USA zakázána. USA nejsou jedinou zemí, kde bezpečnostní složky před TikTokem varují.

TikTok se brání tvrzením, že nikdy nesdílel uživatelská data s čínskou vládou. Společnost prohlásila, že investovala miliardy dolarů do zabezpečení amerických dat a ochrany své platformy před vnějšími vlivy. V rámci své obrany TikTok vyzval uživatele, aby sdíleli své pozitivní zkušenosti s aplikací, jak TikTok zlepšil jejich život. Chce tak podpořit jeho argumentaci o svobodě projevu.

Zákon o prodeji TikToku byl schválen jako součást širšího balíčku legislativních opatření, které zahrnují také vojenskou pomoc pro několik zemí. Tento krok podporuje většina amerických senátorů, kteří tvrdí, že kontrola aplikace čínskou stranou představuje bezpečnostní riziko. „Po celá léta jsme umožňovali Komunistické straně Číny ovládat jednu z nejpopulárnějších aplikací v Americe… To bylo nebezpečně krátkozraké,“ řekl senátor Marco Rubio, přední republikán ve výboru pro zpravodajské služby. „Nový zákon bude vyžadovat, aby čínský vlastník aplikaci prodal. Pro Ameriku je to dobrý krok,“ dodal.

TikTok uvedl, že ByteDance „není agentem Číny ani žádné jiné země“. ByteDance trvá na tom, že se nejedná o čínskou firmu, a poukazuje na globální investiční firmy, které vlastní 60 % její části. Experti tvrdí, že zákon je „velká věc“, ale varovali, že čelí mnoha překážkám. Může trvat několik let, než bude aplikace zablokována, protože právní kroky, zahrnující pravděpodobně odvolání až k Nejvyššímu soudu, by proces zdržely.

Opačný názor

V listopadu americký federální soudce v Montaně zablokoval snahu zakázat TikTok. Problematická by mohla být také popularita aplikace mezi mladými Američany. „Asi dva ze tří mladých lidí v USA mají účet na TikToku,“ řekl Andrew Przybylski, profesor lidského chování a technologií na Oxfordské univerzitě. „Hlavní výzvou bude svoboda projevu a svoboda projevu a Charta OSN o právech dítěte, která je poměrně specifická: mladí lidé mají právo na informace a právo na hru, takže si myslím, že to může být zpochybněno z těchto důvodů“, dodal.

Prodej by nebyl jednoduchý

Jennifer Huddlestonová z Cato institutu ve Washingtonu uvedla, že jakýkoli prodej by se mohl zpozdit kvůli „značnému“ regulačnímu dohledu, který by přilákal. „Devět měsíců je poměrně rychlý časový rámec pro tuto velikost transakce – je to něco, co bude pravděpodobně podrobeno dalšímu regulačnímu přezkumu i bez požadavků v tomto návrhu,“ řekla. „Otázkou zůstává, co to vůbec znamená prodávat TikTok v USA, je to skutečně možné a jak by vypadal kupující?“

Velkou otázkou je totiž i to, kdo přesně by byl schopen jej koupit a provozovat. Cena by se pravděpodobně pohybovala v desítkách miliard dolarů, což znamená, že by bylo málo potenciálních kupců.

Připraven na zákaz