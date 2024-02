Společnost Thuraya přináší na trh unikátní smartphone

Můžete jej používat klasicky se SIM kartou, anebo přepnout na satelitní komunikaci

Měl by mít také velmi slušný výkon

Společnost Thuraya není na trhu žádným nováčkem. Pochází ze Spojených arabských emirátů, a na satelitní elektroniku se zaměřuje již od roku 1997. Doteď ovšem vyráběla především tlačítkové telefony a síťové prvky. Zkoušela však také různé zajímavé vychytávky, díky kterým jste mohli mít z chytrých telefonů plně fungující satelitní zařízení. Nyní se pustila do svého nového projektu, výroby satelitního telefonu s Androidem. Ten se tedy může připojit k satelitu, a nepotřebuje k tomu žádné další úpravy. Nejde o úplně nový koncept, pár satelitních smartphonů již na trhu najdeme. Nejznámějším je určitě CAT S75. Značka CAT nám přinesla celou řadu zajímavých a průkopnických mobilů. Dalších se už bohužel nedočkáme. Bullitt, výrobce telefonů CAT, s jejich výrobou nedávno skončil.

Se zmíněným modelem CAT jste mohli satelitně pouze posílat SMS. Se smartphonem SKYPHONE ovšem dokážete s využitím satelitů i telefonovat, a to po celém světě. Má jít o první smartphone s Androidem, který tohle dokáže. Na trhu má svoje satelitní telefony rovněž Huawei. Asi nejzajímavější je Huawei Mate 60 Pro. Ten využívá čínský satelitní systém Tiantong, a můžete s ním také satelitně volat, ovšem pouze v rámci Číny. Thuraya má naproti tomu svou vlastní flotilu pěti satelitů, a není tak omezená opravdu ničím.

S mobilem Thuraya SKYPHONE můžete satelitně volat po celém světě

Co se HW parametrů týče, není výrobce zatím příliš sdílný. Z těch oznámených je určitě nejzajímavější použitý procesor. Mělo by jít o zatím nespecifikovaný osmijádrový Qualcomm Kryo, zaujme také přední fotoaparát s rozlišením 50 Mpx. Na zádech by měly pak být tři čočky, jejich parametry však zatím nejsou nikde uvedeny. Potěší také možnost dual SIM a OS Android 14. Známé jsou dále už pouze specifikace obrazovky. Ta má úhlopříčku 6.67”, rozlišení 2400 x 1080 px, a je technologie AMOLED. Sklo chrání Gorilla Glass, a stupeň odolnosti modelu je IP67. Nejde o nic zajímavého, mobily CAT bývají samozřejmě daleko odolnější.

Při satelitním telefonování vysunete anténu, jinak je ovšem skrytá v těle zařízení

SKYPHONE by měl být podle společnosti Thuraya telefonem pro denní použití. Nemá tedy příliš bytelnou konstrukci, a bude se s ním snadno manipulovat. Je to určitě odvážný krok. Satelitní připojení se nám hodí zejména někde mimo civilizaci, například v lese nebo na horách. To, že nebude telefon tak odolný, podle mě jeho atraktivitu rozhodně sráží. Bezpochyby jde ovšem o unikátní zařízení, a bude zajímavé sledovat, jak si na trhu povede. Dostupný by měl být někdy ve třetím kvartálu 2024.

Myslíte si, že má satelitní komunikace budoucnost?

Zdroj: PhoneArena, Thuraya – článek, Thuraya – Skyphone, Huawei Community