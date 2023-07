Společnost Meta spustila novou sociální síť Threads

Jde o přímou konkurenci k Twitteru

Je na ní možné sdílet texty, fotografie i videa

Meta, společnost stojící kupříkladu za Facebookem, WhatsAppem či Instagramem, představila novou sociální síť s názvem Threads (celým názvem Threads, an Instagram app). Už na první pohled je zřejmé, že bude konkurovat především Twitteru, z čehož těží už teď. Musk totiž před pár dny dočasně omezil zobrazování příspěvků, což mnoho uživatelů pobouřilo a Meta moc dobře ví, jak vytvořit úspěšnou sociální síť. Threads je mikroblogovací sociální síť, která existuje pod značkou a strukturou Instagramu. Uživatelé se mohou přihlásit do Threads pomocí svých účtů na Instagramu a sdílet texty, fotografie a videa se svými sledujícími.

Mark Zuckerberg oznámil novou službu jeden den před datem spuštění. Začátkem tohoto týdne se objevila v App Store (iOS) a v tuto chvíli je zobrazená také na Google Play. Meta začala zavádět novou službu po celém světě, i když v Evropské unii nebude prozatím dostupná, dokud společnost nevyřeší regulační problémy.

Co je Threads?

Threads je místem, kde se komunity sejdou k diskusi na různá témata. Přihlášení do Threads je pro držitele účtů na Instagramu otázkou jediného klepnutí. Uživatelé si mohou vybrat, zda chtějí importovat své profilové informace (bio) a profilový obrázek z Instagramu, vytvořit si ale můžete samozřejmě také zcela nový účet. Uživatelé také mohou automaticky sledovat všechny své sledující na Instagramu, nebo je ručně vybrat.

Threads, an instagram app demo!

Vlastnosti Threads

Účty jsou ve výchozím nastavení veřejné, ale mohou být nastaveny jako soukromé

Threads nabízí funkce jako časové osy, vyhledávání a vkládání příspěvků (text, fotografie, video)

Oznámení lze přizpůsobit, konkrétní slova lze skrýt, nechybí blokování ostatních uživatelů

Profily mohou být sdíleny s ostatními

K dispozici je rovněž webové rozhraní

Když nikoho nesledujete, Threads zobrazuje příspěvky od náhodných lidí, včetně celebrit a tvůrců. Časová osa v této síti však nenabízí možnost chronologického řazení. V budoucnu bude přidána kompatibilita s fediverse. “Službu Threads plánujeme začlenit do fediverza, což je síť serverů provozovaných třetími stranami, které jsou propojené a můžou spolu vzájemně komunikovat. Jednotlivé servery fungují samostatně, ale dokážou komunikovat s ostatními servery z fediverza, které využívají stejný protokol. Služba Threads by podle našich plánů měla používat protokol ActivityPub a pomocí toho komunikovat s dalšími servery, které ho podporují,” uvádí síť na svém blogu.

Jak získat Threads v ČR?

Aplikaci si můžete v Obchodě Play prozatím přidat do seznamu přání / předregistrovat. Neoficiálně si ji můžete stáhnout jako apk. soubor, třeba skrz APKPure. Nám tento způsob fungoval bez problému.

Threads, an Instagram app Instagram

Threads je ale už nyní k dispozici ke stažení zdarma na App Store, je však potřeba změnit region na USA (či jinou zemi, kde je síť podporována). Vyžaduje zařízení s iOS 14 nebo novějším. Webové rozhraní (skrz VPN) pouze zobrazí QR kód na mobilní aplikaci.

Nové funkce a rozdíly oproti Twitteru

Threads se vizuálně velmi podobá Twitteru, ale některé funkce a terminologie byly změněny. Retweety jsou v Threads nazývány jako “reposts” a tweety jsou nazývány “threads”. Příspěvky mohou být dlouhé až 500 znaků, což je v porovnání s 280 znaky oproti Twitteru téměř dvojnásobek (tedy bez placeného ověření – Twitter Blue). Uživatelé mohou také sdílet videa až do délky pěti minut.

Threads rovněž nabízí možnost sdílení příspěvků ve formě odkazů na jiných platformách. Uživatelé mohou blokovat, omezovat nebo nahlásit jiné uživatele a také mohou filtrovat odpovědi obsahující určitá slova. “Naší vizí s Threads je vzít to, co Instagram umí nejlépe, a rozšířit to na text,” nechala se dále slyšet Meta.

Celebrity a plány do budoucna

Meta dále uvedla, že mezi prvními podporovateli Threads jsou Shakira a Gordon Ramsay a že byla také oslovena Oprah Winfrey a Dalajláma. Společnost plánuje, že služba bude kompatibilní s ActivityPub, technologií, kterou podporuje kupříkladu Mastodon a umožňuje interoperabilitu sociálních sítí. To by umožnilo uživatelům Threads přenést své účty a sledující na jiné aplikace podporující ActivityPub.

Co je ActivityPub protokol? ActivityPub je protokol pro vytváření decentralizovaných sociálních sítí. Umožňuje komunikaci a interakci mezi různými servery a aplikacemi prostřednictvím standardizovaného API. Díky tomu mohou uživatelé různých sociálních sítí, které ActivityPub podporují, komunikovat a sdílet obsah napříč různými platformami.

Co říkáte na sociální síť Threads?