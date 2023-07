Jedním z nejvíce skloňovaných slov online světa je v posledních dnech Threads. Nová sociální síť, která je přímou konkurencí pro klopýtající Twitter, stále nabírá nové uživatele plnými hrstmi. V případě území Evropské unie se ale boom před několika hodinami téměř zastavil a služba uživatelům na našem kontinentu už vůbec nefunguje. Jde o důsledek trvajících sporů mezi vedením EU a společností Marka Zuckerberga. Služba Threads je podle evropských představitelů hrozbou v otázce soukromí uživatelů. Což příznačně potvrzuje způsob, jakým Meta Inc. blokaci provádí.

Threads, an Instagram app Instagram

Leckterého dosavadního evropského uživatele Threads jistě napadlo, že by jednoduchým řešením této restrikce opřené o geolokaci mohlo být použití VPN. Tedy privátní sítě, která je schopná zařízení uživatele virtuálně přemístit kamkoli na světě. Jak se ale ukazuje, tomuto fíglu služba efektivně odolává. Nabízí se vysvětlení, které je technologicky pozoruhodné a přitom i eticky dost znepokojivé.

Společnost Meta Inc. velmi pravděpodobně pro identifikaci uživatelů nevyužívá jen informace o IP adrese či jiné banální stopy, nýbrž údaje, které o nich má už z jiných sítí. Například z Facebooku a hlavně z Instagramu, jehož účet je potřeba pro přihlášení do Threads. Díky propojení databází je pak systém schopen poznat, že i při použití VPN jde stále o zařízení, které bylo před chvíli připojené z Horní Dolní například na Instagramu. Pokud na tomto blokace skutečně stojí, je to ironické potvrzení přesně toho, za co Evropská komise Marka Zuckerberga kritizuje.

Stihli jste zkusit Threads? Jak se vám líbí?