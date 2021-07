Konec čekání. The Witcher: Monster Slayer vychází na Android

Jedna z nejočekávanějších her tohoto roku, The Witcher: Monster Slayer konečně oficiálně vychází na Android a iOS. Hra je k dispozici zdarma s tím, že se v ní nachází mikrotransakce. Dle prvních recenzí to však vypadá na povedený titul, k jehož hraní nemusí do hry vložit ani korunu.

The Witcher: Monster Slayer vychází na Android

Za touto AR hrou, kterou mnozí označují za Pokémon GO ze světa Zaklínače stojí studio Spokko. Ve hře se ujmete role nového Zaklínače, který se vydává do skutečného světa a loví příšery. Těch je ve hře více než 100. Některé z nich se přitom nachází pouze na určitých místech a to jen v některých hodinách. Pokud si hru navíc stáhnete do 28. července, můžete získat speciální meč z Kaer Morhen.

9 Minutes of The Witcher: Monster Slayer Mobile Gameplay

Zaklínač se stává ještě silnější značkou než kdy předtím. Kromě hry na mobilní telefony byla oznámena také druhá série Netflix seriálu Zaklínač a next-gen verze Zaklínače 3, která bude obsahovat DLC právě z Netflixového zabijáka příšer.

Máte raději knihy, seriál nebo hry Zaklínač?