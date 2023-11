V posledních letech se trend adaptací oblíbených videoher do filmové podoby neustále zvyšuje, a s ním i počet vývojářských týmů, které se podílejí na těchto proměnách. Mezi těmi, kteří se rozhodli plavit na této vlně, je i tento slavný titul. Nintendo oznámilo, že začíná s přípravou akčního snímku, který bude čerpat inspiraci právě z této ikonické hry.

Wes Ball is set to direct with Avi Arad set to produce for Sony. pic.twitter.com/YIDN2ldfvE

Na snímku se podílí spousta známých jmen nejen z filmové scény Dálného východu. Produkovat ho bude zástupce firmy Nintendo Shigeru Miyamoto, který má na svém kontě legendární herní postavy jako Mario nebo Donkey Kong. Režírovat ho bude Wes Ball, který je známý díky snímkům Království Planeta opic nebo trilogie Labyrint.

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films. [1]

