Ačkoliv hra The Last Of Us II vyšla teprve v roce 2020, vývojáři Naughty Dog a Sony oficiálně potvrdili vydání remasterované verze populární hry, a to už na 19. ledna 2024. Předobjednávky budou startovat už 5. prosince pro PS5, takže pokud máte kolem sebe fanoušky emocionální dráhy Ellie, mohl by to být hezký vánoční dárek.

S novou verzí hry vývojáři představují i nový roguelike režim zvaný „No Return“, který vám nabídne možnost hrát za spoustu odemykatelných postav, včetně dosud neznámých. Jednou z oblíbených herních mechanismů první verze druhého dílu byla možnost zahrát si na kytaře. Vývojáři vyslechli prosby fanoušků a přidali nový režim Guitar Free Play, který umožní hrát na kytarové struny a používat dokonce zvukové FX pedály. Bohatší kontext a hlubší náhledy do hry poskytne nově nahraný komentář režiséra Neila Druckmanna.

The Last of Us Part II Remastered – A look at Guitar Free Play

Kromě zmíněných novinek vývojáři nezapomněli ani na výrazná grafická vylepšení, včetně nativního 4K režimu, zvýšené rozlišení textur, lepší stíny, detailní prostředí Washingtonu a spoustu dalšího. Nabídne rychlejší načítání, vylepšené ovládání pomocí hmatové zpětné vazby, zkrátka plně využije ovladač DualSense, což má za cíl pořádně hráče ponořit do hloubky hry. Přidán bude také Speedrun režim pro zaznamenání nejlepších časů a nové bonusové skiny pro postavy a zbraně.

Předobjednávky začínají už 5. prosince, na některých zahraničních trzích i včetně speciální edice s exkluzivními sběratelskými předměty a k prodeji bude samozřejmě i steelbook. Oficiálně vyjde 19. ledna 2024 a zatím pouze pro Playstation 5, PC verze zatím nebyla oznámena. Skvělá zpráva přišla i pro stávající hráče této verze na PS4, kteří si budou moci za 10 dolarů (přibližně 230 Kč) upgradovat na digitální verzi remasteru. A navíc nebudete muset hru hrát od znova, můžete jednoduše importovat vaší pozici ve hře.

The Last of Us Part II Remastered is coming to PS5 on January 19, featuring the roguelike mode No Return, three playable Lost Levels with developer commentary, Guitar Free Play, and more.

Learn more and watch the full 4K trailer here: https://t.co/mKuExmDWlz pic.twitter.com/wFGNh30hWI

