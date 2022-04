Testujeme Xiaomi Watch S1. Co byste o nich chtěli vědět?

Pokud jste u nás či na jiném místě pozorně sledovali evropské představení nových Xiaomi telefonů řady 12, pak vám jistě neunikla informace o tom, že se čínská firma společně s nimi uvedla na trh také dvoje nové chytré hodinky Watch S1 a Watch S1 Active. Vzhledově trochu elegantnější, ale jinak hardwarově téměř totožná verze S1 dorazila do redakce Světa Androida a pouštíme se do jejího testování. našim čtenářům přitom dáváme příležitost promluvit do finální podoby recenze.

Testujeme hodinky Xiaomi Watch S1

1,43″ AMOLED displej

maximální výdrž 12 dní, bezdrátové nabíjení

Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, mikrofon a reproduktor

nerezová ocel, safírové sklíčko

117 sportovních režimů

voděodolnost 5ATM

Pokud máte tip, na co se u těchto konkrétních hodinek zaměřit, nebo kterému jejich aspektu by měla být v recenzi věnována nějaká speciální pozornost, neváhejte se zmínit v komentáři. Připomeňme, že ze zmíněné vlny představených produktů už máme otestovaný telefon Xiaomi 12 Pro.

Co by vás u těchto hodinek zajímalo?