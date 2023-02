Testujeme luxusní soundbar Sennheiser Ambeo. Máte otázky?

Po dlouhé době do redakce Světa Androida dorazil na testování reproduktor. Naposledy se u nás před více než dvěma roky ohřála obří party “bedna” Samsung MX-T70 a ani tentokrát nejde o žádného prcka. Sennheiser Ambeo je vlastně jeden z největších a nejdražších soundbarů na českém trhu s excelentními papírovými vlastnostmi. Tohle bude velká radost i výzva testovat a vy se tradičně můžete na dálku přidat. Do komentáře si můžete napsat, co konkrétně by vás na tomto prémiovém kousku zajímalo.

“Barevný, detailní a především prostorový zvuk soundbaru Sennheiser Ambeo překvapí přesnou definicí vícedimenzionálního vykreslení prostoru. Mimořádnou úlohu hraje nejen rozlišení vpravo, vlevo, vpředu a vzadu, ale dokonce i nahoře a dole. Je kompatibilní s Dolby Atmos, MPEG-H, DTS:X a Sony 360 Reality Audio. Soundbar také poskytuje nadstandardní konektivitu pomocí Google Chromecast, Bluetooth a HDMI eARC/CEC. Dále i optický audio port a AUX (RCA) input,” stojí mimo jiné v oficiálním popisu. Tak uvid… uslyšíme…

Co byste chtěli k tomuto soundbaru vědět?