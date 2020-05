Testujeme Samsung Galaxy Z Flip. Co vás na něm nejvíce zajímá?

Ano, víme. Telefon je trhu skoro tři měsíce a nejedná se tak o nejnovější záležitost. V redakci ho však máme déle a alespoň máme dostatek času na to ho pořádně otestovat při běžném používání. Bude se tak jednat o recenzi, která bude brána z dlouhodobého hlediska. Můžete se nás zeptat na cokoliv ať už je to displej, výdrž baterie či kvalita pantů a my vám na vše odpovíme buď v komentářích, nebo v samostatné recenzi, která vyjde začátkem června.

Co vás ohledně telefonu nejvíce zajímá?