Testujeme Samsung Galaxy Tab S7 – špičkový tablet s prostředím DeX

Pokud bychom měli nějak definovat stav trhu s Android tablety, pravděpodobně bychom sáhli ke slovům “nuda” a “šeď”. Ostatně na kolik opravdu zajímavých kousků jste v posledních letech letech narazili? My bychom je dokázali spočítat na prstech jedné ruky. Samsung si však prostřednictvím dvou nových modelů Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+ přinejmenším řekl o patřičnou pozornost.

Testujeme Samsung Galaxy Tab S7: co nabídne menší ze dvou sourozenců?

Do redakce nám dorazil menší a nepatrně hůře vybavený z obou sourozenců – Samsung Galaxy Tab S7. Nicmíně ani tak se rozhodně nejedná o žádné ořezávátko. Nejzásadnějším rozdílem proti Galaxy Tab S7+ je pochopitelně displej. Zatímco námi testovaný kousek nabídne 11″ LTPS IPS panel, větší bratříček disponuje rovnou 12,5″ Super AMOLED obrazovkou. Oba tablety však nabídnou podobnou jemnost obrazu a především pak 120Hz obnovovací frekvenci obrazu. S použitím IPS displeje u námi testovaného modelu pak souvisí také uméstění čtečky otisků prstů do zapínacího tlačítka na boku tabletu. Po zaregistrování otisku pak není tlačítko ani potřeba tisknout – stačí na něj přiložit prst a tablet se odemkne.

Druhým podstatným rozdílem mezi novými tablety z řady Galaxy Tab S7 je kapacita baterie. Ta u menšího modelu činí 8 000 mAh, zatímco do většího Galaxy Tab S7+ se vlezla rovnou 10 090 mAh baterie. Tablet zatím máme teprve pár hodin a tak je ještě příliš brzy vynášet soudy o výdrži baterie. Nicméně, zatím to vypadá nadějně. Po dvou hodinách používání v režimu DeX klesla hodnota nabití baterie o necelých 15 procent. To by mohlo být prvním idikátorem solidní reálné výdrže na jedno nabití. Ocenit musíme také přítomnost hned čtyř hlasitých reproduktorů naladěných experty ze společnosti AKG (kterou Samsung nepřímo také vlastní). Reproduktory umí být solidně hlasité a přitom zprostředkovat na poměry tabletů až překvapivě kvalitní poslech.

Co se kompletní hardwarové výbavy týče, její výčet naleznete v našem katalogu.

Samsung Galaxy Tab S7 1.0 Displej 11", LTPS IPS, 2560 x 1600 px

11", LTPS IPS, 2560 x 1600 px Procesor Qualcomm Snapdragon 865+

Qualcomm Snapdragon 865+ RAM 6 / 8 GB Fotoaparát 13 + 5 MPx

13 + 5 MPx Baterie 8 000 mAh

8 000 mAh Cena od 18 990 Kč Zobrazit detaily

Samsung Dex bude velkou zbraní proti konkurenci

Společně s tabletem jsme obdrželi také dvoudílné magnetické pouzdro. Jeho zadní část poslouží jako stojánek a ocenit musíme i chytře vyřešenou ochranu proti ztrátě dotykového pera S-Pen. To lze magneticky uchytit na záda tabletu, kde se rovnou i nabíjí. Byť zde drží poměrně dobře, měli bychom i tak obavu z jeho ztráty a toto řešení pouzdra se nám velmi líbí. Neméně důležitá je však i přední část pouzdra, kde se nalézá klávesnice s touchpadem. Klávesnice sice využívá upravené US rozložení, podporuje však i české znaky a QWERTZ rozložení.

V kombinaci s režimem Samsung DeX se pak z tabletu Samsung Galaxy Tab S7 může klidně stát alternativa k malému cestovnímu notebooku. Už ted vám můžeme prozradit, že na první osahání nám dává DeX na tabletu dobrý smysl a hodláme jeho použitelnost pořádně prověřit. Proto testujeme Samsung Galaxy Tab S7 i ve funkci cestovního pracovního nástroje. A abychom nezapomněli, Samsung zapracoval i na zmíněném dotykovém peru S-Pen. Zejména tedy jeho odezvě, takže práce s ním je přirozenější a zase o kousek blíž klasické tužce. To by však prozatím stačilo. Více se dozvíte v připravované recenzi. Pokud vás na tabletu Samsung Galaxy Tab S7 zajímá něco konkrétního, neostýchejte se zeptat v komentářích pod tímto článkem!

Co zajímá na tabletu Samsung Galaxy Tab S7 vás?