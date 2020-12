Testujeme Realme 7i – nová hvězda mezi dostupnými smartphony?

Z Realme se pomalu, ale jistě stává rozjetý vlak, který ze svého tempa nepolevuje ani těsně před koncem roku. I v tomto období tak představuje nové produkty s potenciálem potrápit nejednoho konkurenta z vod “zavedených” značek. Jedním z takových smartphonů by mohlo být i Realme 7 5G jehož recenzi si u nás již můžete přečíst. Nyní však v redakci testujeme Realme 7i – nejlevnějšího zástupce této řady s 6 000 mAh baterií.

Testujeme Realme 7i: velká baterie není jeho jediný trumf

Nemyslete si však, že vedle zmíněné baterie s nadstandardní kapacitou nemá tato novinka s cenou lehce překračující 4 tisíce Kč co nabídnout. Právě naopak, zajímavá může být nejen pro nenáročné uživatele prahnoucí především po dlouhé výdrži na baterii. Díky použitému čipsetu MediaTek Helio G85 v kombinaci se 4 GB RAM si telefon dokáže poradit i s prakticky každou hrou pro telefony s Androidem. V tom telefonu, trochu paradoxně, napomáhá i jedno z jeho největších negativ a sice rozlišení použitého IPS displeje. To zde činí pouze 1600 x 720 px, což v kombinaci s úhlopříčkou 6,5″ znamená jemnost obrazu 270 ppi. V praxi si tak při bližším pohledu můžete všimnout například neostrých okrajů textu. Při běžném používání však bude nízké rozlišení opravdu vadit pravděpodobně jen málokomu z cílové skupiny uživatelů.

Co by však již mohlo vadit víc, je absence NFC, kvůli které si musíte na platby u bezkontaktních terminálů pomocí telefonu nechat zajít chuť. Tu by vám naopak mohl napravit fotoaparát, který na danou kategorii není vůbec zlý. Primární snímač nabízí 48MPx senzor spárovaný s objektivem o světelnosti f/1.8. Tomu pak na zádech dělá společnost ještě 8MPx fotoaparát se superširokým záběrem a 2MPx makro kamerka. Selfie kamerka ve výřezu v displeji pak nabídne 8MPx rozlišení a objektiv o světelnosti f/2.0. Vzhledem k nadstandardní kapacitě baterie pak budete muset akceptovat trochu vyšší hmotnost 208g a tloušťku necelý 1 cm – konkrétní rozměry telefonu pak činí 164,5 x 75,9 x 9,8 mm.

Solidní mix výbavy a ceny

Realme 7i spoléhá na vlastní nadstavbu Realme UI 1.0 běžící nad Androidem 10, lze však očekávat, že se na telefon v průběhu času dostane i novější Realme UI 2.0, které společnost nedávno vypustila pro vlajkové Realme X50 Pro a spolu s ním i Android 11. Naše první dojmy z nadstavby i optimalizace systému jsou však zatím veskrze pozitivní. Nadstavba nepůsobí jako těžký skin typu MIUI či EMUI a telefon funguje svižně a spolehlivě, což není (nejen) u levných telefonů zdaleka samozřejmé. Realme 7i se za 4 290 Kč zatím jeví jako velmi zajímavá koupě nabízející zajímavý a především funkční mix výbavy. Sami tak testujeme Realme 7i s velkými očekáváními a jsme zvědavi, jak u nás tato novinka ve finále pochodí.

Co na novém Realme 7i nejvíce zajímá právě vás?