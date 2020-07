Xiaomi Mi Band 5 v redakci Světa Androida! Ptejte se, co vás zajímá

Samotné nás ta rychlost překvapila, nicméně z čínského e-shopu nám před několika málo okamžiky dorazil na testování náramek Xiaomi Mi Band 5. Velmi očekávaný kousek tak máme pravděpodobně jako jedni z prvních v ČR a můžeme se pustit do exkluzivní recenze. K tomu bychom rádi využili její takzvaný interaktivní formát, jehož základem by měly být odpovědi na dotazy čtenářů. Jak (ne)funguje NFC? Jak se náramek nabíjí? Jak moc je poznat větší displej? Podobné otázky můžete pokládat do komentářů a my se pokusíme je v rámci recenze zodpovědět. Sami můžeme nějakou stránku produktu, která čtenáře primárně zajímá, opomenout. Proto neváhejte a ptejte se.

Testování nového náramku Xiaomi Mi Band 5 hned zahajujeme a recenzi chceme vydat co nejdříve, tak s otázkami moc nečekejte. Jako základ přidáváme hlavní specifikace, které známe po představení v Číně. Náramek, který nám do redakce dorazil, je určen právě pro čínský trh. Může být tedy trochu odlišný od toho, který bude během července představen pro celý svět. I z toho důvodu bude zajímavé prakticky porovnat, jak (a jestli vůbec) se budou verze lišit.