Xiaomi Mi Band 5 oficiálně: Dočkali jsme se všeho vytouženého?

Kreativce pak určitě potěší i nová vzdálená spoušť pro ovládání foťáku v telefonu. Novým způsobem nabíjení je magnetický připínací kroužek. Baterie by měla i přes všechny nové funkce vydržet sloužit až 14 dní. Takové jsou tedy specifikace Xiaomi Mi Band 5. A jak to bude s cenou a dostupností? V Číně bude standardní verze náramku stát v přepočtu cca 630 korun, verze s NFC pak cca 760 korun. Předpokládáme, že v Evropě by se pak mohla i dražší verze vejít do tisícovky. V Číně startuje prodej 18. června. Náramek bude v základu dostupný v osmi barvách: černé, modré, růžové, oranžové, fialové, žluté a dvou odstínech zelené.

Potěšily vás finální specifikace náramku Xiaomi Mi Band 5?

Zdroj: Xiaomi Blog