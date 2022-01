Testujeme nový Samsung Galaxy S21 FE. Zapojíte se taky?

Tak je teda konečně tady. Po dlouhém a stále prodlužovaném čekání se nejen na českém trhu, ale teď už i u nás v redakci, objevil nový mobil Samsung Galaxy S21 FE. Tato “fanouškovská edice”, podle požadavků uživatelů poskládaná jako další variace na zatím poslední vlajkové telefony Galaxy (nezapomeňme, že na podzim nedorazila řada Note), má opět potenciál stát se prodejním trhákem. Jestli ho dokáže využít, to zjistíme během testování v následujících dnech.

Testujeme Samsung Galaxy S21 FE

Android 12 / One UI 4

6,4″ FHD+ displej s dynamickou frekvencí 48 – 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G

zadní fotoaparáty 12mpx hlavní (OIS), 12mpx ultraširoký a 8mpx telefoto s (3x optický zoom)

přední fotoaparát 32mpx

4 500mAh baterie s podporou 25W kabelového a 15W bezdrátového nabíjení

IP68, optický snímač v displeji, Wi-Fi 6, BT 5.0, DeX

bez slotu na microSD kartu

barvy zelená, šedá, bílá a fialová

paměťové varianty 6/128 GB a 8/256 GB

Pokud chcete částečně promluvit do finální podoby chystané recenze, pomyslné dveře máte otevřené. Stačí do komentáře napsat, co bychom při testování neměli opomenout, nebo na co konkrétního se zaměřit. Jelikož jde o fanouškovskou edici, můžeme předpokládat, že každého fanouška může zajímat něco trochu jiného. Pomozte nám tedy vytvořit pestrou recenzi Galaxy S21 FE pro vás všechny.

Co vás k tomuto mobilu zajímá?