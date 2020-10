Máme a testujeme nový Google reproduktor Nest Audio. Co vás zajímá?

Google prvního října během své konference Launch Night In představil řadu nových produktů. Kromě dvou telefonů Pixel a vylepšeného televizního prostředí šlo také o novinku v segmentu chytrého domácího audia. Do rodiny Nest přibyl reproduktor s jednoduchým názvem Audio. Největšími lákadly jsou kvalita zvuku a šikovná propojitelnost s dalšími prvky chytré domácnosti. Oproti původnímu Google Home má prý nový reproduktor o 75 % vyšší maximální hlasitost a o 50 % silnější basy. Jak dobrý skutečně je? To brzy zjistíme, neboť novinka Nest Audio před pár minutami dorazila do redakce a už jsme zahájili testování.

Jako o mnohých dalších produktů jsme se rozhodli zapojit do tvorby recenze i vás, naše čtenáře. Můžeme tak společně zase jednu vytvořit jako interaktivní. Neváhejte nám do komentářů napsat dotazy či připomínky, na co se při testování Nest Audio zaměřit.

Na závěr ještě něco k dalším parametrům: O výraznější basy se stará 75mm měnič, o čistější výšky a celkovou hlasitost zase 19mm “tweeter”. Umí samozřejmě přijímat instrukce skrze Google Asistenta a je v rámci zabezpečení vybavený i fyzickým přepínačem, který vypíná jeho mikrofony. Novinka vyjde na 95 eur, takže v přepočtu na cca 2600 Kč. K dispozici je pět barevných variant.

Co byste chtěli o této novince vědět?