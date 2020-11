Podvádí Xiaomi u nabíjení Mi 10 Ultra? Skutečný výkon je prý o dost nižší

Jedním z nejzajímavějších technických parametrů supertelefonu Xiaomi Mi 10 Ultra je výkonné nabíjení, které má papírově dosahovat hodnoty 120 wattů. Jde o rekordní výkon, který zatím žádný jiný telefon od několik měsíců starého uvedení Xiaomi siláka nepřekonal. Jak ale píšeme, jde o hodnotu papírovou, oficiální. Slučuje se s realitou? Jak se prokázalo v testu serveru Android Authority, tak bohužel ne. Reálný výkon / příkon je podstatně nižší. A to dokonce o desítky wattů. Co tedy test nabíjení Xiaomi Mi 10 Ultra ukázal?

Test nabíjení Xiaomi Mi 10 Ultra

V prvé řadě se přišlo na to, že adaptér do mobilu “neposílá” slibovaných 120 wattů, ale pouze osmdesát. To je obrovský rozdíl, na kterým můžeme kroutit hlavou. Autoři testu ale dodávají, že když pomineme marketingové snahy honit čísla co nejvýš, o tak špatnou zprávu vlastně nejde. Test se totiž zaměřil mimo jiné i na efektivitu. Z avizovaných 80 W se během nabíjení ztrácí 6,3 W, tedy 7,3 % výkonu. To je v porovnání s konkurenčními nabíječkami velmi dobrý výsledek. Můžete se podívat do tabulky. Osmdesát wattů je i přes toto faux pas stále rekordní výkon, nicméně kde je těch dalších čtyřicet? Pravděpodobně jde o hodnotu, které jsou schopny telefony dosáhnout jen v laboratorních podmínkách. Pěkný podfuk, že? Autoři testu jsou nicméně poznamenávají, že je to stále lepší, než aby se tato hodnota ztrácela mezi nabíječkou a telefonem.

Ztráty na výkonech ve wattech a procentech

Test ukázal, že i 80W nabíjení Xiaomi Mi 10 Ultra stačí na to, aby byla 4500mAh baterie mobilu (dva články po 2250 mAh) “plná” za pouhých 21 minut. O osm minut déle to trvalo 50W nabíječce. Třetí 18W nabíječka pro porovnání to zvládla za 68 minut. Rozdíl mezi 80W a 50W nabíječkou nakonec není tak velký, jak by se mohlo jen podle těchto hodnot zdát. Android Authority tedy správně dodává, že rozdíly mezi touto inkriminovanou nabíječkou a např. konkurenčními 60W nabíječkami bude opravdu malý. Tak malý, že ho bez přesnějšího měření nejspíš při běžném používání uživatel ani nebude vnímat.

Do prvních mobilů pomalu putuje vylepšené MIUI 12.1. Co o něm víme? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Rychlost plného nabití

Rychlost vykoupená vysokou teplotou

Na přetřes přišla i teplota, jelikož její vysoké hodnoty patří mezi největší zabijáky baterií. Z grafu můžete vidět, že u nejsilnějšího nabíjení telefon “topí” skutečně hodně. Absolutní hodnoty nemusejí být úplně přesné, nicméně porovnání je jasné. 80W nabíjení, které má být ve skutečnosti 120W, nicméně vystřeluje nad teplotu 40 °C, která už je pro baterie škodlivá. Kdyby nabíječka plnila své “papírové” parametry, rozhodně by nešlo o nic lichotivého. S ohledem na teplotu a také vysoké napětí panují obavy, že by baterie skutečně moc dlouho nevydržela.

Teploty při nabíjení

Jak autoři nakonec svůj test nabíjení Xiaomi Mi 10 Ultra zhodnotili? Vlastně obecně posoudili praktičnost takto rychlého nabíjení. Hodí se pro okamžité nabití pár procent telefonu ve spěchu, kdy uživateli stačí třeba 3-5 minut na 25 %. Za tu dobu teplota tolik nevyletí. Pro plnohodnotné nabíjení naopak doporučují rozumnější nižší hodnoty. Stropem by vždy měla být teplota mezi 30 – 40 stupni celsia.

Jak výkonná je nabíječka vašeho telefonu?

Zdroj: aauthority