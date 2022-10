Tesla robot do každé rodiny? Už chodí a prý bude stát málo

Rok poté, co společnost Tesla na své akci Tesla AI Day pro inženýry a vývojáře poprvé poodhalila smělé plány na výrobu humanoidního robota, jsme se na stejné akci dočkali celkem překvapivé demonstrace toho, jak firma pokročila. Zatímco vloni byl k vidění jen tanečník v kostýmu a základní digitální vizualizace, letos už se ukázal hmatatelný výsledek. Lépe řečeno dokonce dva. Šlo o podoby robota s plánovaným jménem Optimus v různých fázích vývoje.

Prvním kusem byl prototyp, který s odhalenými senzory, kabely i mechanickými klouby zvládl vůbec poprvé chodit veřejně po pódiu a také zamávat na pozdrav. Složený je údajně z běžně dostupných materiálů v Tesla továrnách a navigován systémem z autonomních vozů stejné značky. Do tohoto stadia prý firma robota dostala za šest měsíců, což je úctyhodné.

Tesla AI Day 2022

Druhý model robota na pódium přistavili technici s opěrami a v jeho případě by se mělo jednat o téměř finální produkt, který půjde do výroby. Ten své schopnosti ale přítomným přímo neukázal. Museli se spokojit s videozáznamem. Asi 1,9 metru vysoký a 73 kilogramů vážící Optimus podle něj zvládá zvedat a nosit krabice, chodit do schodů, zalévat květiny po uchopení konve a obecně se autonomně pohybovat prostorem.

To jsou “nudné, každodenní” úkony, ke kterým robota Elon Musk hned v počátcích vývoje předurčoval. Ze záznamu však není možné ověřit, nakolik byly činnosti dílem dálkového ovládání a jakou část vykonával robot sám.

Tesla každopádně slibuje (což je s ohledem na jiné produkty v čele s Cybertruckem zrádné sloveso), že dotáhne pohybový aparát do několika měsíců a robot bude finálně připraven k veřejnému prodeji do tří až pěti let. Musk přitom hodně překvapil odhadem, kolik by mohl Optimus stát. Jelikož se prý plánuje opravdu masivní výroba čítající i miliony kusů, mohla by prý cena činit 20 tisíc dolarů, tedy i méně než půl milionu korun. To by pro konkurenty jako Boston Dynamics byla velká výzva. Jen jestli nebude Optimus velkým soustem pro samotnou Teslu.

