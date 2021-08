Hlásí se Tesla Bot: Nový Muskův robot skočí i pro rohlíky

Vzpomínáte na Krytona z Červeného trpaslíka? Robotického androida s lidskou postavou, který byl určen k plnění základních úkolů v domácnosti? Podobných konceptů a také prototypů už jsme se v reálném světě za poslední roky dočkali opravdu hodně. A teď přichází další. Elon Musk, mimo jiné šéf společnosti Tesla, představil na nedávné AI konferenci robotického sluhu, který bude Krytonovi v mnohém podobný. Jmenuje se Tesla Bot.

Po designové stránce vypadá mnohem elegantněji než legendární seriálová postava, nicméně základní účel by měl mít stejný. “Když mu to přikážete, zajde vám na nákup do obchodu, nebo třeba vezme šroub, klíč a pomůže vám s opravou auta. Tyto úkony by měl umět,” popsal vizionářský podnikatel nový produkt, který bude mít za úkol plnění rutinních či nebezpečných úkolů. Několikaminutová prezentace nového robotického asistenta se kromě výčtu specifikací nesla v humorném duchu a došlo i na narážky na rebelii technologií.

Elon Musk REVEALS Tesla Bot (full presentation)

“Prototyp by měl být hotový někdy příští rok. Tesla Bot bude sestrojen jako přátelský. Jeho technické parametry jsou nastavené tak, že před ním můžete i utéct. Nikdy nevíte,” rozesmál publikum excentrický Musk. Šedobílý robot se zvládne přesunovat rychlostí 5 mil za hodinu, tedy cca 8 km/h. Hmotnost bude přibližně 60 kilogramů, výška 180 centimetrů a v natažených pažích, při mrtvém tahu a při běžném přenášení si tento asistent poradí se čtyřmi, sedmdesáti resp. dvaceti kilogramy zátěže.

Tesla Bot bude pochopitelně napěchovaný AI technologiemi, které počítají s neurálními sítěmi, strojovým učením či DOJO tréninkem, novým softwarovým učebním postupem firmy Tesla. Futuristický pomocník bude schopný autonomního pohybu i navigace. Na “hlavě” robota by měl být pro účely interakce s člověkem displej pro zobrazování důležitých informací. Počítá se ale samozřejmě s hlasovou komunikací.

Xiaomi představilo futuristického robota CyberDog. Co na něj říkáte? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Kolik tipujete, že bude Tesla Bot stát?

Zdroj: YouTube