Tohle auto má koule. Je obrovské a vlastně není. Je dlouhé, ale z některých SUV mám pocit, že jsou větší. Zdůrazňuji, že se bavíme o pocitu. Když stojíte před Cybertruckem, vypadá neforemný a neohrabaný. Zboku ale najednou působí mnohem ladnějším dojmem a zezadu je skoro obyčejný. Je mimořádný ostrými hranami, což je zrovna jedna z hlavních překážek homologace v EU. Když tohle auto srazí chodce, nebude to hezká podívaná. Co na tom, že díky mnoha senzorům a pokročilé umělé inteligenci je sražení chodce spíše akademická otázka. Kdyby to zachránilo jen jeden život…

Pravdou ale je, že tohle auto není navržené pro evropská města. Je velké. Na výšku vlastně ani ne, v podzemních garážích by asi neměl problém. Problém by byla délka, pokud by se pokusil zaparkovat třeba v brněnském Domini parku. Kdo neznáte, stěny točité výjezdové cesty jsou pomalované čarami všech možných barev, protože vytočit se tam má problém i Fiat Punto. A Cybertruck je o metr delší, než Superb!

Je to o emocích

O Cybertrucku mohu mluvit bohužel jen v pocitové rovině. Můžu tu napsat specifikace a samozřejmě to udělám, ale to jsou nicneříkající parametry. Je to něco jako když vám napíšu recept na hraběnčiny řezy od mé maminky, a když vám je dám ochutnat.