Po dlouhých 4 letech začala Tesla prodávat slíbený Cybertruck

Tesla zve na velkou roadshow, kde si Cybertruck budeme moct prohlédnout

Reálná dostupnost vozu v Evropě je ale obestřena tajemstvím

Tesla se rozjela, a to doslova. Rozhodla se, že vezme svoje nejkontroverznější dítko, Cybertruck, a ukáže ho ve vybraných městech v Evropě. A Praha mezi nimi nebude chybět.

Tesla Cybertruck Odyssey

Jedná se o velkou roadshow, kdy Tesla odprezentuje vůz ve stovce míst ve 20 zemích. Praha se dostane na řadu 5. června a akce bude trvat až do 8. června, vždy od 9 do 18 hodin. Podle aktuálních informací ale bude prezentace statická, Cybertruck si budete moct prohlédnout a vyfotit pouze zvenku. Sednout si dovnitř nebude možné. Jestli bude možné aspoň nakouknout, není jasné, ale spíše bychom s tím nepočítali. Testovací jízda tím pádem také nepřipadá v úvahu.

Co ale možné je, jsou prohlídky a testovací jízdy dalšími modely, které Tesla rovněž představí. Konkrétně jsou v seznamu kromě Cybertrucku i Model 3, Model S, Model X a Model Y.

Tesla představila projekt Cybertruck před 4 lety, přičemž první dodávku pro zájemce v USA Tesla zahájila v prosinci loňského roku. Zda a kdy se Tesla Cybertruck začne prodávat v Evropě, není v této chvíli vůbec jisté. Na jednu stranu jsou evropské předpisy poměrně přísné a vůz by bez úprav určitě jen tak na silnice nesměl, na druhou stranu proč by Tesla organizovala takovouto akci, kdyby s Cybertruckem neměla další plány? Ledaže by jej použila jen jako lákadlo, aby se lidé přišli podívat na Cybertruck a třeba odjeli v Model 3 Performance.

Jak na akci?

Pokud vás roadshow zaujala, zopakujme, že termín je 5. – 8. června 2024. Akce proběhne v Tesla Center Praha a zájemci se mohou registrovat na speciálních stránkách. Kromě Cybertrucku bude možné vyzkoušet testovací jízdu s vozem Model S, Model 3, Model X nebo Model Y.

Pojedete se podívat na Cybertruck?

Zdroj: Tesla