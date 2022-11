Tesco Mobile vrací do nabídky SIMku se zdvojováním kreditu

Tuzemský virtuální operátor Tesco Mobile začal dočasně znovu nabízet svou populární předplacenou SIM kartu, na které se násobí vložený kredit. Bude ji prodávat do konce roku, případně do vyprodání zásob. Na zakoupené SIM kartě zákazník najde 150 Kč počátečního bonusového kreditu a přednastavenou službu 2x více kreditu, kterou spustí spárováním karty Clubcard, a to přes SMS nebo skrze mobilní aplikaci Tesco Mobile.

„Při dobití kreditu se zákazníkovi vždy jeho nabitá částka zdvojnásobí. Pokud tedy pořídí kredit v hodnotě 200 korun, získá dalších 200 korun bonusového kreditu zdarma. Bonusový kredit se spotřebovává jako první a platí po dobu následujících 30 dnů,“ popisuje čerstvě zveřejněnou nabídku Lada Franková, marketingová manažerka Tesco Mobile. Zákazníci navíc získají přístup k exkluzivním slevám na nákupy v Tesco a další výhody.

Získaný kredit je rozdělen na dvě části. Standardní kredit má platnost 180 dní a jeho platnost se prodlužuje každým dalším včasným dobitím kreditu (před uplynutím jeho platnosti) a lze jej využít na cokoliv. Bonusový kredit platí 30 dní od dobití a lze použít na volání, SMS, MMS a dokoupení dat k balíčkům Neomezeně, jeho platnost se však dobitím neprodlužuje.

Základní cena volání do všech sítí je 2,5 Kč/min., SMS za 1,5 Kč, při připojení na data zákazník získá 100 MB za 29 Kč na 24 hodin. Ceny však mohou být mnohem nižší díky výhodám za dobití a široké nabídce balíčků, které si zákazníci mohou vybrat podle svých potřeb.

Proč (ne)využijete tuto nabídku?

Zdroj: TZ