Přes 90 tisíc televizorů LG obsahovalo kritickou chybu

Hackeři ji mohli zneužít k získání kontroly nad celým zařízením

LG vydalo aktualizaci s opravou až překvapivě pozdě

Výzkumníci z kyberbezpečnostní společnosti Bitdefender objevili kritické chyby v některých televizorech značky LG, které potenciálně umožňovaly hackerům získat kontrolu nad celým zařízením vniknutím do operačního systému WebOS po obejití kontrolního mechanismu. Uživatelům se doporučuje, aby ihned nainstalovali nejnovější dostupné aktualizace, které zranitelnost opravují. Učinit tak lze v nastavení televizoru.

„Zjistili jsme několik problémů, které se týkají systémů WebOS verzí 4 až 7 běžících na televizorech LG. Tyto zranitelnosti umožňují po obejití autorizačního mechanismu získat v televizoru přístup root,“ uvedl Bitdefender.

Zpráva expertů z týmu Bitdefender zmiňovala jako postižené tyto konkrétní modely a verze WebOS:

LG43UM7000PLA, WebOS 4.9.7 až5.30.40

OLED55CXPUA, 5.5.0 až 04.50.51

OLED48C1PUB, webOS 6.3.3-442 až 03.36.50

OLED55A23LA, 7.3.1-43 až 03.33.85

Jak nicméně záhy upozornil německý server 4KFilme na základě komplexního upozornění od svého čtenáře, kritická díra v zabezpečení se ve skutečnosti týká úplně všech modelů se zmíněnými verzemi systému. Zasaženy kupříkladu mají být všechny OLED modely řad A, B, C a G z let 2020 až 2023. Bitdefender ve své zprávě citoval nástroj Shodan, podle něhož mohlo být postiženo téměř 92 000 televizorů, a to především z Jižní Koreje, Hongkongu, USA, Švédska či Finska. V Česku mohla být řeč o maximálně několika stovkách televizí s touto chybou.

LG závady opravilo ještě dříve, než Bitdefender o problému veřejně informoval. Přesto však společnosti trvalo několik měsíců, než podnikla patřičné kroky. Ze zprávy vyplývá, že byla chyba experty prvně nahlášena již začátkem listopadu a samo LG ji dva týdny nato potvrdilo. Bezpečnostní záplata nicméně dorazila až 22. března.

Zdroje: Bitdefender, TechRadar, 4KFilme, The Hacker News