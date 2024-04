TCL C855 navazuje na výbornou řadu C845, která patří v ČR k nejprodávanějším

Nabízí opět vynikající obraz, nadprůměrný zvuk a ocení ji i (polo)profíci

Zatím však neznáme evropské ceny

Společnost TCL právě představila novou řadu televizorů s označením C855, která navazuje na oblíbenou C845. Ta patřila (nejen) na českém trhu k absolutním trhákům. Nabízí totiž vynikající poměr mezi cenou a výkonem, ostatně model 65C845 je dle serveru Heureka dodnes druhým nejprodávanějším televizorem v Česku. Startoval loni v květnu na 40 tisících, nyní jej můžete pořídit s trochou snahy v akci i za 25 tisíc. Co tedy přináší aktualizované modely? Cílí ještě více na hráče, mají lepší obraz a nabízí lepší zvuk.

Nová řada Mini LED televizí C855 se chystá oslovit zákazníky v široké škále úhlopříček od 65 palců až po impozantních 98 palců. Z nabídky tedy pravděpodobně mizí 55palcová verze, avšak je možné, že ji čínská firma ještě ukáže na vybraných trzích. Srdcem televizorů je QD Mini LED panel s vysokým jasem i kontrastním poměrem. Počet stmívatelných zón se liší podle modelu a vrcholí u 85palcové varianty s 2304 zónami. Špičkový jas dosahuje 3500 nitů, ačkoliv je nutné podotknout, že této hodnoty se dotknete jen při přehrávání HDR obsahu a to pouze v některých oblastech. Celoplošně se však dokáže televize rozzářit na stále velmi dobrých 650 nitů. TCL tvrdí, že nový panel zvládne svítit až 100 000 hodin bez snížení jasu.

Loňská řada si vysloužila celou řadu ocenění a kladné verdikty recenzí právě díky skvělému zobrazení HDR a detailů v tmavých i světlých oblastech. Formát HDR10+ Adaptive se stará o automatické přizpůsobení jasu dle okolního světla, navíc nechybí hned 97% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, přesnost barev s hodnotou Delta E menší než 1 uspokojí i (polo) profesionály, kteří by televizi mohli ocenit i jakožto alternativu k monitoru, což lze vidět u setupů stále častěji. A zrovna C855 dává v takovém případě smysl i hráčům díky 144Hz obnovovací frekvenci, podpoře variabilní obnovovací frekvence, AALM i AMD FreeSync Premium.

Televize nezklame ani po stránce zvuku, všechny modely disponují Onkyo systémem 2.2.2 s maximálním výkonem až 120 wattů a podporou technologií jako Dolby Atmos i DTS: Virtual:X. Ceny si zatím výrobce nechal pro sebe, dalo by se ale čekat, že zůstanou podobné jako loni. Pokud by se opravdu ukázala 65″ verze jako ta nejmenší, bude opět startovat na ceně okolo 40 tisíc. Díky nové řadě by mohla ještě více klesnout ta loňská, která už nyní nabízí excelentní poměr cena/kvalita.

Jak se vám líbí nová řada TCL C855?

Zdroj: notebookcheck