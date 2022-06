Společnost Xiaomi nám nedávno na čínském trhu představila novou řadu telefonů Redmi Note 11T. Čínský gigant se chtěl přinést do střední třídy nezvykle vysoký výkon, což se mu díky čipům MediaTek Dimensity povedlo. A je vidět, že udělal správné rozhodnutí. Telefony se totiž prodávají velice dobře.

Řada Redmi Note 11T je zatím pouze v Číně

Generální ředitel firmy Redmi, Lu Weibing potvrdil, že se prodalo více než 270 000 kusů za první hodinu prodeje. Mělo by se jednat jak o Redmi Note 11T Pro, tak i verzi Redmi Note 11T Pro+. Přesto jsou tato čísla velice dobrá a vypadá to, že se zákazníkům mobily trefily do vkusu.

Na papíře vypadají oba dva telefony velice dobře. Kromě velmi dobrého čipsetu sází mobily také na 144Hz LCD displeje, 64Mpx hlavní foťák nebo 67, respektive 120W nabíjení. Doufejme, že se telefony objeví časem také v Evropě, ačkoliv s největší pravděpodobností dostanou jiné označení.

