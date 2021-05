Společnost realme vstoupila na český trh teprve před rokem a od té doby si vytvořila vskutku dobré jméno. Dokazují to totiž prodeje, jejichž meziroční nárůst činí 4104 %. Telefony od značky realme nyní patří do TOP 4 nejprodávanějších v Česku a předběhla tak firmy jako Huawei, Honor, Nokia nebo OnePlus. Značce se ovšem kromě Česka daří také v Řecku a ve Slovinsku.

Telefony Realme patří mezi TOP 4

“Považujeme to za výjimečný úspěch, za kterým stojí hlavně globální strategie realme přinášet uživatelům trendy telefony za dobrou cenu. Díky naší filozofii ‘Dare to Leap’ stojíme v čele v oblasti inovací, designu i hodnoty produktu. To je něco, s čím se mladí uživatelé ztotožňují,” říká Madhav Sheth, CEO realme v Evropě. To, že realme vyrábí kvalitní telefony za ještě lepší cenu není žádným tajemstvím. Když jsme měli možnost otestovat modely realme 7 a realme 7 5G, kolikrát jsme se až nestačili divit co vše telefony nabízí a jak dobře se používají.

Do střední třídy realme nyní přineslo s modelem 8 Pro hned 108 MPx fotoaparát. Brzy se dočkáme také modelu realme 8 5G, který bude cílit na podporu 5G a nízkou cenu. Ambice firmy nejsou vůbec malé. Během roku 2021 se chtějí posunout v žebříčku ještě o jedno místo a předběhnout tak Apple. Na druhém místě se totiž nachází Xiaomi a prvenství v České republice drží stále Samsung.

Jak vnímáte značku realme vy?