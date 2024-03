Společnost HMD již dříve oznámila, že chce začít prodávat mobily pod svou značkou

Teď zveřejnila první fotky chystaného pilotního modelu

Ten by měl přijít už v červenci

Human Mobile Devices je známý výrobce mobilů Nokia. Chce ovšem začít rovněž vyrábět telefony i přímo pod značkou HMD. Plánuje prodávat modely obou značek současně, a zatím není jasné, na jakou se primárně zaměří.

Teď však firma nahrála na X první fotky chystaného HMD telefonu. Že bychom z nich byli moudřejší, se ale rozhodně říct nedá. Vypadá to, že se společnost nebude pouštět do žádných netradičních konstrukcí, a design telefonu nás tak nejspíše nijak nepřekvapí. Rozhodně je však zajímavé, že firma opravdu věří růžové, a po Nokia Barbie phonu tak najdeme tuto barvu i u nového modelu. Dokonce to vypadá i na téměř shodný odstín. Co se týče specifikací zatím nic nevíme. Na internetu se ovšem rojí spekulace, že by podle obrázku mohl mít hlavní fotoaparát rozlišení 108 Mpx. A objevují se už i různé varianty názvu telefonu. Žádnou z domněnek však výrobce zatím nepotvrdil.

Telefon by měl jít také velmi snadno opravit. To většina výrobců vůbec neřeší. Zrovna u HMD to ovšem není až tak překvapivé, firma se na tento aspekt soustředí už dlouho. Stejně jako telefony Nokia, by tak měly mít i HMD například jednoduše vyměnitelnou baterii či obrazovku.

Mobil si budete moct zakoupit i v růžové variantě

Myslíte si, že je výroba vlastních telefonů HMD dobrý nápad?

Zdroj: GSMArena