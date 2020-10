Zamyšlení: telefon je naše nejosobnější věc. Chováte se podle toho?

Telefon je věc, kterou u sebe nosíme každý den. Pro většinu lidí je to první věc, kam se podíváme při probuzení a poslední věc, kam koukáme před spánkem. Používáme ho takřka na všechno. Spravujeme v něm naše finance, shromažďujeme osobní informace, kontakty, konverzace, fotografie, důležité e-maily a spoustu dalšího. Používáme ho takřka nepřetržitě a my osobně jej bereme do ruky průměrně 180krát za den. To je, když nepočítáme spánek asi 11krát za hodinu. V dnešním zamyšlení se tedy budeme podíváme na to, že je telefon naše nejosobnější věc, a zda si to uvědomujeme a chováme se podle toho.

Telefon je naše nejosobnější věc. Proč?

Bankovnictví a finance

Pryč je doba, kdy jsme používali naše internetové bankovnictví na počítači. Většina českých bank totiž nabízí tak propracované mobilní aplikace, že desktop prostě není potřeba. A navíc je to rychlejší. Na počítači je nutné otevřít prohlížeč, přejít na internetové bankovnictví, zadat přihlašovací údaje a následně také SMS kód. Na telefonu pak stačí klepnout na ikonku a přiložit prst na čtečku otisků prstů, případně se nechat rozpoznat pomocí čtečky obličeje. Navíc zde uděláte vše, co potřebujete. Můžete zaplatit, podívat se na přehled, vyřídit si půjčku nebo si dát peníze na spořící účet.



Osobní informace a kontakty

Ano, osobní informace jsou jedním z nejdůležitějších prvků tohoto seznamu. Může to být cokoliv od poznámek, kam si ukládáte nápady, dluhy nebo třeba jaké berete léky až po vaše rodné číslo, nebo třeba důležité informace týkající se vaší práce. Asi by nebylo úplně příjemné, kdyby měl k těmto informacím najednou kdokoliv přístup. Často je nám nepříjemné, když nám do telefonu vleze náš partner, natož ještě úplně cizí člověk. Důležitým prvkem jsou ale také kontakty, které získáváme v podstatě celý život a najednou by měl kdokoliv přístup. Zloděj by měl v podstatě okamžitou možnost “ukrást” vám identitu a třeba napsat vašim rodičům, že potřebujete půjčit peníze. Pak by poslal své číslo účtu a bylo by hotovo.



Konverzace

Jistě byste nechtěli, aby vám kdokoliv četl vaše soukromé konverzace a to ať se šéfem, přítelkyní nebo kamarádem. Často se totiž svým nejbližším osobám svěřujeme nejvíce právě skrz Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram nebo jiný komunikátor a sdělujeme jim ty nejosobnější informace. Kdyby se k nim tak dostal někdo cizí, rozhodně by to nebylo nic příjemného. Nemluvě o lechtivých fotkách u mladší generace.



Fotografie

Jestliže používáte Google Fotky, nebo jakoukoliv jinou cloudovou službu, můžete mít v telefonu klidně několik let staré fotografie. V podstatě tam tedy máte celý váš život, ať už jsou to fotky z výročí, narozeninových oslav, firemních večírků, fotky ratolestí, nebo třeba, jak už jsme zmínili – lechtivé fotky. Zkrátka galerie vašeho života by měla být jen ve vašich rukou a nebylo by příjemné, kdyby se k nim dostal kdokoliv cizí.



Sociální sítě a další aplikace

Samozřejmě není třeba se extra věnovat tomu, že v telefonu můžete mít desítky dalších aplikací, ke kterým máte přístup pouze vy. Ať už jsou to sociální sítě, kde máme hromadu osobních informací, e-mailový klient, kde můžeme mít jak osobní, tak pracovní účet se stovkami důležitých e-mailů nebo jiné.



Telefon musí být zabezpečený. Tečka

Tak. A to jsme zmínili jen ty nejdůležitější informace, které ve svém telefonu ukládáme. A pak slýcháme od starších generací, že nepoužívají čtečku otisků prstů nebo odemykání obličejem, protože je to příliš pomalé a otravné. Ne, není. V dnešní době už mají telefony tak rychlé a spolehlivé čtečky, že se vám telefon podaří odemknout na první pokus 95krát ze 100 pokusů. Každý, ať už chce nebo ne v něm uchovává alespoň malé množství osobních informací. Byli bychom opravdu zvědaví na situaci, kdy by takový člověk svůj telefon ztratil.

Jaké další důležité informace máte v telefonu?