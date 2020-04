Leaker Digital Chat Station zveřejnil nedávno poměrně zajímavé informace ohledně telefonu s čipsetem Snapdragon 765G. Ten stejný telefon má totiž disponovat fotoaparátem s rozlišením až 192 megapixelů. A zřejmě nepůjde o telefon, který byste asi čekali.

Samsung pracuje na 150 megapixelovém senzoru, přičemž jako první by se měl dostat do nadcházejícího Xiaomi Mi 10S Pro či Mi CC10 Pro. Nebylo by to žádným překvapením, jelikož Xiaomi bylo první společností, kde se objevil 108 megapixelový fotoaparát. Další, kdo 150 megapixelový senzor dostane bude samozřejmě Samsung, Oppo a vivo.

Čip Snapdragon 765G jasně ukazuje, že nepůjde o žádnou vlajkovou loď, nýbrž o telefon vyšší střední třídy. To by odpovídalo nové řadě Mi Note, Reno či vivo Z. V úvahu přichází také Motorola Edge, který bude pohánět právě Snapdragon 765G. Další informace mají být k dispozici již v květnu, kdy má být telefon také představen.

Využili byste 192 megapixelů v telefonu?

Zdroj: gsmarena.com