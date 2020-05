Samsung vs. Huawei. Kdo dřív přijde s tekutými čočkami v mobilu?

Tekuté fotografické čočky. Ve spojitosti s mobilními telefony se o tomto pojmu mluví už téměř patnáct let. Pokud jsme ale na nějaký mobil nezapomněli, žádný výrobce se k použití těchto čoček zatím neuchýlil. Přitom jde o velmi efektivní technologii, jejíž největší předností jsou několikanásobná rychlost při ostření nebo lepší stabilizace. Přes všechny “papírové” výhody byl ale doposud evidentně v něčem háček. Proč by se jinak tak pokročilá věc stále neuchytila? To nevíme. V posledních týdnech se ale znovu objevily spekulace, že se možná do telefonu přece jen podívá. Tekuté čočky prý zvažují do svých špičkových fototelefonů vložit jak jihokorejský Samsung, tak i čínské Huawei.

Tekuté fotografické čočky Název nelže, odraz světla v tomto typu čoček skutečně zajišťuje tekutina. Největší výhodou je bleskové ostření při různých a rychle měnících se hloubkách ostrosti. Při použití tekutých čoček je možné vynechat ToF senzor a dokonce i motorizovanou stabilizaci. Celý modul je také menší než u běžných čoček. Vlastně je trochu záhadou, proč dosud v telefonech nejsou.

První indicie pochází od Huawei. Firma, jejíž vlajkové telefony jsou pravidelně absolutní fotografická špička, s myšlenkou koketovala už na začátku loňského roku. Dokonce se tipovalo, že budou tekuté čočky v modelu P30. To se nestalo, ale firma je evidentně myšlence nakloněná. Před pár dny se objevila informace, že 25. prosince podala v Číně patent právě na tekutou čočku do mobilu. Tento patent byl letos 7. dubna schválen a pár dní na to i zveřejněn. Na výkresy se můžete podívat v naší galerii, případně rovnou v patentovém dokumentu.

U Samsungu, který zase vede v honbě za rozlišením, se o tekuté čočce začalo mluvit vloni v srpnu a těšit jsme na ni podle spekulací mohli v modelu Galaxy S11. Teď už víme, že to byl hned dvojitý omyl. Telefon se jmenuje Galaxy S20 a tekuté čočky nemá. To nicméně neznamená, že by jihokorejská firma o technologii neměla zájem. Očekáváme, že právě rivalita mezi firmami Samsung a Huawei v oboru fotografických “výkonů” povede k tomu, že dříve nebo později jedna z nich tekuté čočky skutečně použije. Leda by se do hry přidal někdo další, třeba Sony nebo Zeiss.

Myslíte, že tuto technologii konečně někdo vloží do telefonu? A kdo?

Zdroj: hcentral, pharena