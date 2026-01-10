Televizory TCL X11L zamířily mimo Čínu. Mají Mini LED panely s až 20 000 zónami a famózním jasem Hlavní stránka Zprávičky TCL globálně představilo vlajkovou řadu televizorů X11L s technologií SQD-Mini LED Televizory nabízejí až 20 000 stmívacích zón a špičkový jas dosahující 10 000 nitů V USA startují ceny na 6 999 dolarech za 75" model, evropské ceny zatím neznáme Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Značka TCL na letošním veletrhu CES v Las Vegas představila svou novou vlajkovou řadu televizorů X11L. Jde o osmou generaci Mini LED technologie od tohoto výrobce, která nese označení SQD-Mini LED. V Číně se tyto modely prodávají už od loňského září, nyní však TCL oznamuje jejich dostupnost na globálních trzích. Do Evropy by se mohly podívat v průběhu roku, konkrétní termín ani ceny však zatím neznáme. Panel s rekordním jasem a tisíci stmívacími zónami Vylepšené barvy díky systému Deep Color Hráči ocení rychlou odezvu a VRR Design a zvuk od Bang & Olufsen Ceny a dostupnost Panel s rekordním jasem a tisíci stmívacími zónami Hlavním tahákem řady X11L je SQD-Mini LED panel kombinující technologii QLED s Mini LED podsvícením. Televizory disponují až 20 000 stmívacími zónami, které zajišťují velmi přesnou kontrolu podsvícení. To se projevuje především ve scénách s vysokým kontrastem, kde jasné objekty sousedí s tmavými oblastmi – obraz si zachovává detaily v obou částech bez nežádoucího světelného oparu kolem jasných prvků. Špičkový jas televizorů dosahuje až 10 000 nitů, což je hodnota, kterou u konkurence prakticky nenajdete. Za potlačení světelného halo efektu zodpovídá proprietární systém TCL Halo Control. Panel typu WHVA 2.0 Ultra nabízí nativní rozlišení 4K UHD a obnovovací frekvenci 144 Hz. Pozorovací úhly činí 178° horizontálně i vertikálně, takže kvalitní obraz uvidíte i ze strany. Vylepšené barvy díky systému Deep Color TCL u řady X11L nasazuje svůj systém Deep Color, který kombinuje několik technologií pro dosažení co nejvěrnějšího barevného podání. Základ tvoří vrstva Super QLED s kvantovými krystaly, díky níž televizory pokrývají 100 % barevného prostoru BT.2020. Oproti předchozí generaci výrobce udává o 33 % širší barevný gamut a o 69 % vyšší přesnost barevných bodů. Součástí systému je také filtr UltraColor s 5nm částicemi, který omezuje vzájemné prolínání barev. O optimalizaci obrazu v reálném čase se stará TSR AI procesor, jenž využívá strojové učení k úpravě jasu, kontrastu i barev podle aktuálního obsahu. Televizory podporují všechny běžné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG. Hráči ocení rychlou odezvu a VRR Řada X11L cílí také na hráče. Kromě zmíněné 144Hz obnovovací frekvence televizory nabízejí technologii Game Accelerator 288 s podporou variabilní obnovovací frekvence (VRR) a certifikaci AMD FreeSync Premium Pro. Ta zajišťuje plynulý obraz bez trhání při hraní na PC nebo konzolích. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, které zvládají přenos 4K signálu při 144 Hz. Nechybí ani podpora IMAX Enhanced pro filmy v tomto formátu nebo režim Filmmaker Mode pro autentické zobrazení filmového obsahu. Televizory běží na platformě Google TV s integrovanou Google Gemini AI, která umožňuje hlasové ovládání a personalizované doporučování obsahu. Design a zvuk od Bang & Olufsen Navzdory množství technologií uvnitř si TCL X11L zachovává elegantní vzhled. Hloubka těla činí pouhé 2 cm, což usnadňuje montáž na zeď. Design ZeroBorder minimalizuje rámečky okolo obrazovky. Stojan nabízí možnost výškového nastavení a integrovaný cable management pro skrytí kabelů. Tahle 55" Mini LED TV Hisense zlevnila pod 12 tisíc. Má subwoofer a až 144Hz frekvenci Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky O zvuk se stará reproduktorový systém Audio by Bang & Olufsen s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Televizory jsou kompatibilní se systémem Dolby Atmos FlexConnect, který umožňuje připojení až čtyř bezdrátových reproduktorů Z100 a subwooferu Z100-SW pro rozšíření zvukového zážitku. Ceny a dostupnost TCL nabízí řadu X11L ve třech velikostech. V USA jsou ceny následující: TCL 75X11L (75″) – 6 999 dolarů (přibližně 150 000 Kč) TCL 85X11L (85″) – 7 999 dolarů (přibližně 170 000 Kč) TCL 98X11L (98″) – 9 999 dolarů (přibližně 210 000 Kč) Evropské ceny ani termín dostupnosti TCL zatím nezveřejnilo. S ohledem na to, že značka na našem trhu již prodává několik modelů Mini LED televizorů, lze očekávat, že se řada X11L časem objeví i u nás. Ceny v Evropě bývají zpravidla vyšší než v USA, takže je možné počítat s ještě vyššími částkami. Co říkáte na specifikace televizorů TCL X11L? Zdroje: TZ, TCL

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi