TOPlist

Televizory TCL X11L zamířily mimo Čínu. Mají Mini LED panely s až 20 000 zónami a famózním jasem

  • TCL globálně představilo vlajkovou řadu televizorů X11L s technologií SQD-Mini LED
  • Televizory nabízejí až 20 000 stmívacích zón a špičkový jas dosahující 10 000 nitů
  • V USA startují ceny na 6 999 dolarech za 75" model, evropské ceny zatím neznáme

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.1.2026 22:00
Ikona komentáře 0
tcl x11l predni strana a pohled z boku na zadni stranu oficialni

Značka TCL na letošním veletrhu CES v Las Vegas představila svou novou vlajkovou řadu televizorů X11L. Jde o osmou generaci Mini LED technologie od tohoto výrobce, která nese označení SQD-Mini LED. V Číně se tyto modely prodávají už od loňského září, nyní však TCL oznamuje jejich dostupnost na globálních trzích. Do Evropy by se mohly podívat v průběhu roku, konkrétní termín ani ceny však zatím neznáme.

Panel s rekordním jasem a tisíci stmívacími zónami

Hlavním tahákem řady X11L je SQD-Mini LED panel kombinující technologii QLED s Mini LED podsvícením. Televizory disponují až 20 000 stmívacími zónami, které zajišťují velmi přesnou kontrolu podsvícení. To se projevuje především ve scénách s vysokým kontrastem, kde jasné objekty sousedí s tmavými oblastmi – obraz si zachovává detaily v obou částech bez nežádoucího světelného oparu kolem jasných prvků.

tcl x11l v obyvaku na zdi

Špičkový jas televizorů dosahuje až 10 000 nitů, což je hodnota, kterou u konkurence prakticky nenajdete. Za potlačení světelného halo efektu zodpovídá proprietární systém TCL Halo Control. Panel typu WHVA 2.0 Ultra nabízí nativní rozlišení 4K UHD a obnovovací frekvenci 144 Hz. Pozorovací úhly činí 178° horizontálně i vertikálně, takže kvalitní obraz uvidíte i ze strany.

Vylepšené barvy díky systému Deep Color

TCL u řady X11L nasazuje svůj systém Deep Color, který kombinuje několik technologií pro dosažení co nejvěrnějšího barevného podání. Základ tvoří vrstva Super QLED s kvantovými krystaly, díky níž televizory pokrývají 100 % barevného prostoru BT.2020. Oproti předchozí generaci výrobce udává o 33 % širší barevný gamut a o 69 % vyšší přesnost barevných bodů.

Součástí systému je také filtr UltraColor s 5nm částicemi, který omezuje vzájemné prolínání barev. O optimalizaci obrazu v reálném čase se stará TSR AI procesor, jenž využívá strojové učení k úpravě jasu, kontrastu i barev podle aktuálního obsahu. Televizory podporují všechny běžné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG.

Hráči ocení rychlou odezvu a VRR

Řada X11L cílí také na hráče. Kromě zmíněné 144Hz obnovovací frekvence televizory nabízejí technologii Game Accelerator 288 s podporou variabilní obnovovací frekvence (VRR) a certifikaci AMD FreeSync Premium Pro. Ta zajišťuje plynulý obraz bez trhání při hraní na PC nebo konzolích. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, které zvládají přenos 4K signálu při 144 Hz.

tcl x11l v obyvaku na zdi pred gaucem

Nechybí ani podpora IMAX Enhanced pro filmy v tomto formátu nebo režim Filmmaker Mode pro autentické zobrazení filmového obsahu. Televizory běží na platformě Google TV s integrovanou Google Gemini AI, která umožňuje hlasové ovládání a personalizované doporučování obsahu.

Design a zvuk od Bang & Olufsen

Navzdory množství technologií uvnitř si TCL X11L zachovává elegantní vzhled. Hloubka těla činí pouhé 2 cm, což usnadňuje montáž na zeď. Design ZeroBorder minimalizuje rámečky okolo obrazovky. Stojan nabízí možnost výškového nastavení a integrovaný cable management pro skrytí kabelů.

Hisense 55E8Q v obyvaku oficialni
Tahle 55" Mini LED TV Hisense zlevnila pod 12 tisíc. Má subwoofer a až 144Hz frekvenci Adam Kurfürst Zprávičky

O zvuk se stará reproduktorový systém Audio by Bang & Olufsen s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Televizory jsou kompatibilní se systémem Dolby Atmos FlexConnect, který umožňuje připojení až čtyř bezdrátových reproduktorů Z100 a subwooferu Z100-SW pro rozšíření zvukového zážitku.

Ceny a dostupnost

TCL nabízí řadu X11L ve třech velikostech. V USA jsou ceny následující:

  • TCL 75X11L (75″) – 6 999 dolarů (přibližně 150 000 Kč)
  • TCL 85X11L (85″) – 7 999 dolarů (přibližně 170 000 Kč)
  • TCL 98X11L (98″) – 9 999 dolarů (přibližně 210 000 Kč)

Evropské ceny ani termín dostupnosti TCL zatím nezveřejnilo. S ohledem na to, že značka na našem trhu již prodává několik modelů Mini LED televizorů, lze očekávat, že se řada X11L časem objeví i u nás. Ceny v Evropě bývají zpravidla vyšší než v USA, takže je možné počítat s ještě vyššími částkami.

Co říkáte na specifikace televizorů TCL X11L?

Zdroje: TZ, TCL

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024
Xiaomi Redmi Smart TV X 2025

Takové chceme i v Česku! Nové televize od Xiaomi překvapí cenou a vysokou frekvencí

Adam Kurfürst
24.10.2024
Apple TV Plus

Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to?

Jana Skálová
2.1.2025

Chcete špičkovou televizi za super cenu? Uznávaná Mini LED od TCL padla na historické minimum!

Jakub Kárník
5.12.2024