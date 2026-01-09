TOPlist

Tahle 55" Mini LED TV Hisense zlevnila pod 12 tisíc. Má subwoofer a až 144Hz frekvenci

  • Mini LED televize Hisense 55E8Q dosáhla v Česku nového cenového minima 11 943 Kč
  • Od dubnového uvedení za 18 990 Kč cena klesla o více než 7 tisíc korun
  • Televizor kombinuje 144Hz herní režim s Dolby Vision IQ a vestavěným subwooferem

Adam Kurfürst
9.1.2026 14:00
Ikona komentáře 0
Hisense 55E8Q v obyvaku oficialni

Pokud jste na jaře zvažovali koupi Mini LED televize od Hisense, ale odradila vás cena, máme dobrou zprávu. Model 55E8Q, který do Česka dorazil v dubnu s cenou 18 990 Kč, postupně zlevňoval a nyní se dostal na 11 943 Kč. To představuje úsporu přes 7 tisíc korun oproti původní částce.

Mini LED s lokálním stmíváním za rozumnou cenu

Hisense 55E8Q disponuje 55palcovým Mini LED panelem s technologií QLED a rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Díky 160 zónám lokálního stmívání televize nabízí slušný kontrast s poměrem 5000:1 a hlubokou černou barvu. Za zmínku stojí také podpora všech hlavních HDR formátů včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG.

Hisense 55E8Q render predni strana pohled z boku

Za zpracování obrazu odpovídá čip Hi-View AI Engine, který mimo jiné umí vylepšit obsah s nižším rozlišením na kvalitu blízkou 4K. Televize rovněž disponuje funkcí AI Light Sensor pro automatické přizpůsobení jasu okolnímu osvětlení a režimem Filmmaker Mode pro věrné zobrazení filmů podle záměru tvůrců.

Hráči ocení 144Hz režim a nízké zpoždění

Jednou z hlavních předností modelu E8Q je 144Hz herní režim s podporou technologií VRR a AMD FreeSync Premium. Vstupní zpoždění v herním režimu činí pouhých 7 ms, což ocení především hráči akčních titulů. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, z nichž dva podporují VRR při 144 Hz a zbylé dva při 60 Hz.

Přímo v rozhraní televizoru najdete také Game Bar – herní dashboard umožňující sledovat a upravovat herní parametry v reálném čase. Pro sportovní fanoušky je tu zase režim AI Sports Mode, který eliminuje rozmazání při rychlých scénách a vylepšuje zvukové efekty komentátorů.

Zvuk s vestavěným subwooferem

Hisense do modelu E8Q integroval vestavěný subwoofer s celkovým výkonem audio systému 40 W (2× 10 W + 20 W subwoofer). Televizor podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos a technologii DTS Virtual X. Pro majitele soundbarů Hisense je k dispozici funkce Hi-Concerto zajišťující bezproblémovou spolupráci obou zařízení.

Hisense 55E8Q zvuk

Co se týče konektivity, televize nabízí Wi-Fi, Bluetooth, dva USB porty a ethernetový konektor. Operační systém VIDAA poskytuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Prime Video nebo Oneplay. Chybí však Google Play Store, takže výběr aplikací je omezenější než u televizorů s Android TV.

Pro koho je televize vhodná?

Hisense 55E8Q za současnou cenu představuje zajímavou volbu pro uživatele, kteří chtějí Mini LED technologii bez prémiové cenovky. Ocení ji především hráči díky 144Hz režimu a nízkému zpoždění, ale také filmoví nadšenci hledající podporu Dolby Vision. Vestavěný subwoofer zase potěší ty, kdo nechtějí investovat do externího audio systému.

Je však třeba počítat s určitými kompromisy. Počet 160 zón lokálního stmívání je nižší než u dražších modelů, což se může projevit při zobrazení tmavých scén s kontrastními prvky. Operační systém VIDAA také nenabízí tak široký výběr aplikací jako konkurenční Android TV nebo Google TV. Energetická třída E navíc naznačuje vyšší spotřebu energie.

Zaujala vás Mini LED televize Hisense za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

