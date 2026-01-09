Tahle 55" Mini LED TV Hisense zlevnila pod 12 tisíc. Má subwoofer a až 144Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Mini LED televize Hisense 55E8Q dosáhla v Česku nového cenového minima 11 943 Kč Od dubnového uvedení za 18 990 Kč cena klesla o více než 7 tisíc korun Televizor kombinuje 144Hz herní režim s Dolby Vision IQ a vestavěným subwooferem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste na jaře zvažovali koupi Mini LED televize od Hisense, ale odradila vás cena, máme dobrou zprávu. Model 55E8Q, který do Česka dorazil v dubnu s cenou 18 990 Kč, postupně zlevňoval a nyní se dostal na 11 943 Kč. To představuje úsporu přes 7 tisíc korun oproti původní částce. Mini LED s lokálním stmíváním za rozumnou cenu Hráči ocení 144Hz režim a nízké zpoždění Zvuk s vestavěným subwooferem Pro koho je televize vhodná? Mini LED s lokálním stmíváním za rozumnou cenu Hisense 55E8Q disponuje 55palcovým Mini LED panelem s technologií QLED a rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Díky 160 zónám lokálního stmívání televize nabízí slušný kontrast s poměrem 5000:1 a hlubokou černou barvu. Za zmínku stojí také podpora všech hlavních HDR formátů včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG. Za zpracování obrazu odpovídá čip Hi-View AI Engine, který mimo jiné umí vylepšit obsah s nižším rozlišením na kvalitu blízkou 4K. Televize rovněž disponuje funkcí AI Light Sensor pro automatické přizpůsobení jasu okolnímu osvětlení a režimem Filmmaker Mode pro věrné zobrazení filmů podle záměru tvůrců. Hráči ocení 144Hz režim a nízké zpoždění Jednou z hlavních předností modelu E8Q je 144Hz herní režim s podporou technologií VRR a AMD FreeSync Premium. Vstupní zpoždění v herním režimu činí pouhých 7 ms, což ocení především hráči akčních titulů. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, z nichž dva podporují VRR při 144 Hz a zbylé dva při 60 Hz. CHCI HISENSE 55E8Q V AKCI Přímo v rozhraní televizoru najdete také Game Bar – herní dashboard umožňující sledovat a upravovat herní parametry v reálném čase. Pro sportovní fanoušky je tu zase režim AI Sports Mode, který eliminuje rozmazání při rychlých scénách a vylepšuje zvukové efekty komentátorů. Zvuk s vestavěným subwooferem Hisense do modelu E8Q integroval vestavěný subwoofer s celkovým výkonem audio systému 40 W (2× 10 W + 20 W subwoofer). Televizor podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos a technologii DTS Virtual X. Pro majitele soundbarů Hisense je k dispozici funkce Hi-Concerto zajišťující bezproblémovou spolupráci obou zařízení. Co se týče konektivity, televize nabízí Wi-Fi, Bluetooth, dva USB porty a ethernetový konektor. Operační systém VIDAA poskytuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Prime Video nebo Oneplay. Chybí však Google Play Store, takže výběr aplikací je omezenější než u televizorů s Android TV. Pro koho je televize vhodná? Hisense 55E8Q za současnou cenu představuje zajímavou volbu pro uživatele, kteří chtějí Mini LED technologii bez prémiové cenovky. Ocení ji především hráči díky 144Hz režimu a nízkému zpoždění, ale také filmoví nadšenci hledající podporu Dolby Vision. Vestavěný subwoofer zase potěší ty, kdo nechtějí investovat do externího audio systému. KOUPIT TELEVIZI HISENSE Je však třeba počítat s určitými kompromisy. Počet 160 zón lokálního stmívání je nižší než u dražších modelů, což se může projevit při zobrazení tmavých scén s kontrastními prvky. Operační systém VIDAA také nenabízí tak široký výběr aplikací jako konkurenční Android TV nebo Google TV. Energetická třída E navíc naznačuje vyšší spotřebu energie. Zaujala vás Mini LED televize Hisense za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko HiSense Mini LED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024