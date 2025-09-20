TOPlist

TCL naprosto šokovalo. Předvedlo televizory X11L s neuvěřitelným jasem a až 20 736 stmívacími zónami

  • TCL X11L jsou ultraprémiové televizory s panelovou technologií SQD-Mini LED
  • Nabízí jas až 10 000 nitů, vrcholný model se pyšní 20 736 stmívacími zónami
  • Obnovovací frekvence dosahuje až 144 Hz, nechybí ani podpora Wi-Fi 6

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.9.2025 12:00
Ikona komentáře 0
tcl x11l televize oficialni poster

TCL v Číně představilo novou vlajkovou řadu televizorů X11L, která cílí na nejnáročnější uživatele špičkovým jasem až 10 000 nitů a rekordním počtem lokálních zón stmívání. Novinky využívají technologii SQD-Mini LED, která podle výrobce překonává dosavadní RGB-Mini LED panely v oddělení barev a eliminaci barevných artefaktů.

Tři velikosti s rozdílnou výbavou

Řada X11L přichází ve třech úhlopříčkách – 75, 85 a 98 palců. Zatímco nejmenší 75palcová verze stojí v Číně 19 999 jüanů (zhruba 58 tisíc korun v přepočtu), prostřední 85palcový model vyjde na 34 999 jüanů (asi 101 tisíc korun) a disponuje 14 400 zónami lokálního stmívání. Vlajková 98palcová varianta za 59 999 jüanů (přibližně 174 tisíc korun) nabízí dokonce 20 736 stmívacích zón, což je podle TCL nejvyšší počet použitý v Mini LED televizorech.

tcl x11l velikosti televizoru

Všechny modely disponují 4K rozlišením a podporou špičkového jasu až 10 000 nitů, který ovšem dosahují pouze ve špičce při zobrazení HDR obsahu. Televize pokrývají 100 % barevného prostoru BT.2020 a pyšní se profesionální přesností barev s hodnotou Delta E pod 0,99.

Nová technologie SQD-Mini LED

TCL vsadilo na vlastní technologii SQD-Mini LED, která efektivněji odděluje jednotlivé subpixely než dosavadní RGB-Mini LED panely. Výsledkem je eliminace barevných artefaktů na okrajích objektů a možnost vytvoření tenčího profilu televizoru. Panel využívá novou LCD strukturu ve tvaru motýlích křídel s antireflexní vrstvou a nabízí pozorovací úhly přes 178 stupňů.

tcl x11l sqd mini led technologie
Srovnání RGB-Mini LED a SQD-Mini LED (strojově přeloženo z čínštiny)

Televizory podporují všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG a IMAX Enhanced. O zpracování obrazu se stará procesor MediaTek 9655+ doplněný o TCL TSR AI čip, který v reálném čase redukuje šum, interpoluje snímky a rekonstruuje detaily na úrovni jednotlivých pixelů.

Herní výbava a prémiový zvuk

Pro hráče TCL připravilo čtyři HDMI 2.1 porty s podporou 4K při 144 Hz a technologii MEMC pro vyhlazení pohybu. Nechybí ani Wi-Fi 6, USB 3.0 port, dva USB 2.0 porty a optický audio výstup.

LG OLED65C54LA v obyvacim pokoji na stene
Špičková OLED televize LG v obří akci! Má 65", až 144Hz frekvenci a pokročilý procesor Adam Kurfürst Zprávičky

O zvuk se stará audio systém vyladěný společností Bang & Olufsen. Sestava obsahuje dvojici basových měničů, centrální kanál a přední stereo reproduktory směřující k divákovi. TCL garantuje širokou zvukovou scénu a čistý zvuk i při vysoké hlasitosti bez zkreslení.

Dostanou se televizory k nám?

TCL zatím neoznámilo, zda se řada X11L dostane na globální trhy včetně Evropy, a tak můžeme jen spekulovat o tom, zda se vůbec někdy dostanou do našich končin. Na zdejším trhu by ale stály ještě výrazně více – už takto jsou na poměry Číny opravdu drahé – a dalo by se je tak považovat za ultraprémiové modely konkurující těm nejlepším modelům od Samsungu či LG.

Co na nové televizory TCL říkáte vy?

Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, ITHome

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024
Xiaomi Redmi Smart TV X 2025

Takové chceme i v Česku! Nové televize od Xiaomi překvapí cenou a vysokou frekvencí

Adam Kurfürst
24.10.2024
Apple TV Plus

Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to?

Jana Skálová
2.1.

Chcete špičkovou televizi za super cenu? Uznávaná Mini LED od TCL padla na historické minimum!

Jakub Kárník
5.12.2024