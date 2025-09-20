TCL naprosto šokovalo. Předvedlo televizory X11L s neuvěřitelným jasem a až 20 736 stmívacími zónami Hlavní stránka Zprávičky TCL X11L jsou ultraprémiové televizory s panelovou technologií SQD-Mini LED Nabízí jas až 10 000 nitů, vrcholný model se pyšní 20 736 stmívacími zónami Obnovovací frekvence dosahuje až 144 Hz, nechybí ani podpora Wi-Fi 6 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 TCL v Číně představilo novou vlajkovou řadu televizorů X11L, která cílí na nejnáročnější uživatele špičkovým jasem až 10 000 nitů a rekordním počtem lokálních zón stmívání. Novinky využívají technologii SQD-Mini LED, která podle výrobce překonává dosavadní RGB-Mini LED panely v oddělení barev a eliminaci barevných artefaktů. Tři velikosti s rozdílnou výbavou Řada X11L přichází ve třech úhlopříčkách – 75, 85 a 98 palců. Zatímco nejmenší 75palcová verze stojí v Číně 19 999 jüanů (zhruba 58 tisíc korun v přepočtu), prostřední 85palcový model vyjde na 34 999 jüanů (asi 101 tisíc korun) a disponuje 14 400 zónami lokálního stmívání. Vlajková 98palcová varianta za 59 999 jüanů (přibližně 174 tisíc korun) nabízí dokonce 20 736 stmívacích zón, což je podle TCL nejvyšší počet použitý v Mini LED televizorech. Všechny modely disponují 4K rozlišením a podporou špičkového jasu až 10 000 nitů, který ovšem dosahují pouze ve špičce při zobrazení HDR obsahu. Televize pokrývají 100 % barevného prostoru BT.2020 a pyšní se profesionální přesností barev s hodnotou Delta E pod 0,99. Nová technologie SQD-Mini LED TCL vsadilo na vlastní technologii SQD-Mini LED, která efektivněji odděluje jednotlivé subpixely než dosavadní RGB-Mini LED panely. Výsledkem je eliminace barevných artefaktů na okrajích objektů a možnost vytvoření tenčího profilu televizoru. Panel využívá novou LCD strukturu ve tvaru motýlích křídel s antireflexní vrstvou a nabízí pozorovací úhly přes 178 stupňů. Srovnání RGB-Mini LED a SQD-Mini LED (strojově přeloženo z čínštiny) Televizory podporují všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG a IMAX Enhanced. O zpracování obrazu se stará procesor MediaTek 9655+ doplněný o TCL TSR AI čip, který v reálném čase redukuje šum, interpoluje snímky a rekonstruuje detaily na úrovni jednotlivých pixelů. Herní výbava a prémiový zvuk Pro hráče TCL připravilo čtyři HDMI 2.1 porty s podporou 4K při 144 Hz a technologii MEMC pro vyhlazení pohybu. Nechybí ani Wi-Fi 6, USB 3.0 port, dva USB 2.0 porty a optický audio výstup. Špičková OLED televize LG v obří akci! Má 65", až 144Hz frekvenci a pokročilý procesor Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky O zvuk se stará audio systém vyladěný společností Bang & Olufsen. Sestava obsahuje dvojici basových měničů, centrální kanál a přední stereo reproduktory směřující k divákovi. TCL garantuje širokou zvukovou scénu a čistý zvuk i při vysoké hlasitosti bez zkreslení. Dostanou se televizory k nám? TCL zatím neoznámilo, zda se řada X11L dostane na globální trhy včetně Evropy, a tak můžeme jen spekulovat o tom, zda se vůbec někdy dostanou do našich končin. Na zdejším trhu by ale stály ještě výrazně více – už takto jsou na poměry Číny opravdu drahé – a dalo by se je tak považovat za ultraprémiové modely konkurující těm nejlepším modelům od Samsungu či LG. Co na nové televizory TCL říkáte vy? Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Takové chceme i v Česku! Nové televize od Xiaomi překvapí cenou a vysokou frekvencí Adam Kurfürst 24.10.2024 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. Chcete špičkovou televizi za super cenu? Uznávaná Mini LED od TCL padla na historické minimum! Jakub Kárník 5.12.2024