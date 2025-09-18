Špičková OLED televize LG v obří akci! Má 65", až 144Hz frekvenci a pokročilý procesor Hlavní stránka Zprávičky OLED televize LG OLED65C54LA teď stojí jen 31 990 Kč Pyšní se 65" panelem s obnovovací frekvencí až 144 Hz Má pokročilý procesor a 40W audiosystém s Dolby Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Prémiová 65palcová OLED televize LG OLED65C54LA se v Česku prodává za rekordně nízkou cenu 31 990 Kč, což představuje masivní propad oproti květnové uvedené ceně 64 990 Kč. Za necelou polovinu původní částky tak získáte jeden z nejlépe hodnocených OLED televizorů současnosti s procesorem α9 AI Gen8 a kompletní výbavou pro náročné diváky i hráče. Vlajková výbava za poloviční cenu LG OLED65C54LA disponuje 65palcovým OLED evo panelem s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů) a nativní obnovovací frekvencí 120 Hz, která v herním režimu dosahuje až 144 Hz s podporou VRR. Srdcem televize je nejnovější procesor α9 AI Gen8, který v reálném čase analyzuje a optimalizuje každý snímek pomocí technologie AI Picture Pro. Panel má certifikaci Perfect Black od UL, která garantuje dokonalé podání černé barvy s hodnotou nižší než 0,24 nitu. Televize současně nabízí 100% věrnost barev s certifikací Intertek a kompletní pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Funkce Brightness Booster zajišťuje vysoký jas i v nejsvětlejších částech obrazu. UŠETŘÍM NA TELEVIZI LG Kompletní podpora pro hráče a filmové fanoušky Pro hráče televize nabízí podporu NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium s odezvou pouhých 0,1 ms. Díky čtyřem HDMI 2.1 portům zvládne přenos 4K signálu při 144 Hz ze současných herních konzolí i výkonných grafických karet. Certifikace ClearMR 9000 garantuje minimální rozmazání pohybu. Milovníci filmů ocení Dolby Vision IQ, HDR10 Pro a režim FILMMAKER MODE, který zobrazuje obsah přesně podle záměru režiséra. Zvukový systém 2.2 kanálů s výkonem 40 W podporuje Dolby Atmos a vytváří virtuální prostorový zvuk 11.1.2 kanálů díky AI Sound Pro. Chytrý systém s dlouhou podporou Televize běží na operačním systému webOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let. V balení najdete dálkový ovladač AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro umělou inteligenci, pohybovým senzorem a scrollovacím kolečkem. Systém podporuje hlasové ovládání v češtině a nabízí funkce jako AI Voice ID pro rozpoznání jednotlivých členů domácnosti. Nechybí podpora všech populárních streamovacích služeb včetně Netflix, Disney+, HBO Max a dalších. Televize také podporuje Apple AirPlay 2 a Google Chromecast pro snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení. Pro koho je televize vhodná LG OLED65C54LA za současnou cenu představuje ideální volbu pro filmové nadšence, kteří ocení dokonalý kontrast OLED panelu a podporu všech HDR formátů. Díky herním funkcím a nízké odezvě zaujme i náročné hráče vlastnící PlayStation 5, Xbox Series X nebo výkonný herní počítač. CHCI LG OLED65C54LA S úhlopříčkou 164 cm se televize hodí do středně velkých a větších obývacích pokojů. Minimalistický design s ultra tenkým profilem vypadá elegantně na stěně i na centrálním stojanu. Při hmotnosti pouhých 16,6 kg bez stojanu je montáž na zeď pomocí VESA držáku velmi snadná. Zaujala vás akce na televizor LG? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko LG oled Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024