TCL přináší Android 14 na spoustu svých televizorů. Nemáte některý z nich?

TCL připravuje aktualizaci na Android 14 pro televizory s čipem MediaTek Pentonic 700 Nový firmware přináší podporu HDMI 2.1 QMS pro plynulé přepínání obnovovací frekvence Aktualizaci dostanou modely řad C8K, C7K, C6K, C855, C845 a C805 dostupné i v Česku Adam Kurfürst Publikováno: 23.1.2026 16:00 Vlastníte televizor TCL s Google TV a říkáte si, kdy se dočkáte novějšího systému? Máme dobré zprávy. Čínský výrobce připravuje velkou aktualizaci firmwaru, která přinese Android 14 na desítky modelů vybavených čipem MediaTek Pentonic 700. Řada z nich se přitom prodává i na českém trhu. Co aktualizace přináší Které modely aktualizaci dostanou Co aktualizace přináší Firmware verze 590 aktuálně podle serveru FlatPanelsHD existuje jako manuální soubor ke stažení a brzy by měl dorazit prostřednictvím automatických aktualizací. Kromě samotného přechodu z Androidu 12 na Android 14 nabídne několik užitečných novinek. Chcete 50" QLED telku za super cenu? Tato od TCL znovu zlevnila pod 8 tisíc, má Google TV a Dolby Atmos Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Tou hlavní je podpora HDMI 2.1 QMS (Quick Media Switching). Tato funkce umožňuje televizoru plynule přepínat obnovovací frekvenci bez otravných černých obrazovek, když připojené zařízení – například Apple TV 4K – mění refresh rate podle typu obsahu. Typicky jde o přepnutí na 24 Hz pro filmy a zpět na 60 Hz pro běžný obsah. Podporu QMS již dříve přidaly také LG a Samsung. Nový firmware dále obsahuje funkci Super Resolution pro vylepšené upscalování obrazu a novou HDR konverzi. Android 14 sám o sobě pak přináší podporu režimů úspory energie a vylepšený obraz v obraze. Které modely aktualizaci dostanou Aktualizace míří na televizory TCL s čipem MediaTek Pentonic 700. Mezi podporovanými modely figurují: Mini LED vlajkové lodě: TCL C8K/QM8K (až 5 000 nitů, až 3 480 zón stmívání) Střední třída s Mini LED: TCL C7K/QM7K (až 3 000 nitů), C6K/QM6K (až 1 000 nitů) Další modely: TCL C855, C845, QM851G, C805, QM751G a lifestylový Nxtvision Řada těchto modelů je běžně dostupná u českých prodejců. Pokud tedy vlastníte některý z nich, můžete se na aktualizaci těšit. Vlastníte televizor TCL s Google TV? Těšíte se na Android 14? Zdroje: FlatpanelsHD, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi