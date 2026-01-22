Chcete 50" QLED telku za super cenu? Tato od TCL znovu zlevnila pod 8 tisíc, má Google TV a Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Alza nabízí 50" QLED televizi TCL 50T69C za aktuálně nejnižší cenu 7 990 Kč Televize kombinuje 4K rozlišení s podporou HDR10+, Dolby Vision a Google TV Levnější byla pouze v listopadu loňského roku, kdy stála 7 490 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud vyhlížíte cenově dostupnou televizi s QLED panelem a chytrými funkcemi, aktuální nabídka na Alze by vás mohla zaujmout. TCL 50T69C se tam právě prodává za 7 990 Kč, což představuje nejnižší cenu na českém trhu. Levněji se tento model prodával pouze během listopadových slev, kdy jeho cenovka klesla na 7 490 Kč. Posléze zdražil a tak levný, jako je dnes, od té doby nebyl. QLED panel s podporou všech HDR formátů TCL 50T69C disponuje 50palcovou obrazovkou s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) a technologií QLED, která zajišťuje širší barevný gamut než běžné LED panely. Televize podporuje všechny hlavní HDR standardy včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision, takže si poradí s obsahem z Netflixu, Disney+ i dalších streamovacích služeb. Výrobce osadil televizi HVA panelem, který by měl nabídnout lepší kontrast a potlačení odlesků ve srovnání s běžnými VA panely. Za zpracování obrazu odpovídá procesor AiPQ Pro, jenž se stará o optimalizaci ostrosti, barev a kontrastu. Google TV a hlasové ovládání Televize běží na platformě Google TV, která přináší přístup k aplikacím z Google Play a personalizovaná doporučení obsahu. Nechybí podpora Google Assistant pro hlasové ovládání, Chromecast pro streamování z telefonu a Apple AirPlay 2 pro majitele jablečných zařízení. O zvuk se starají 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS:X. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Na co si dát pozor Za nízkou cenu ovšem přicházejí určité kompromisy. Tím nejzásadnějším je obnovovací frekvence panelu pouze 50/60 Hz, což je v roce 2026 poměrně málo. Konkurenční modely v podobné cenové kategorii často nabízejí alespoň 120 Hz, které oceníte především při sledování sportu nebo hraní her. TCL sice integroval technologii MEMC pro vyhlazování pohybu, ta ale skutečnou obnovovací frekvenci nenahradí. Pro hráče je k dispozici režim ALLM (Auto Low Latency Mode), který automaticky snižuje vstupní zpoždění. Plnohodnotné HDMI 2.1 s podporou 4K při 120 Hz zde ale nehledejte. Zmínit musíme také energetickou třídu G, která patří k těm horším. Pro koho televize je a pro koho není TCL 50T69C představuje rozumnou volbu pro nenáročné diváky, kteří hledají cenově dostupnou 4K televizi s QLED panelem a chytrými funkcemi. Podpora všech HDR formátů a Google TV z ní dělají solidního společníka pro streamování filmů a seriálů. KOUPIT TCL 50T69C Naopak pokud plánujete televizi využívat ke hraní na konzoli nové generace nebo vám záleží na plynulém zobrazení rychlých sportovních přenosů, nízká obnovovací frekvence 50/60 Hz bude limitující. V takovém případě se vyplatí připlatit si za model s minimálně 120Hz panelem. Zaujala vás tato nabídka na TCL 50T69C? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko QLED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024