TOPlist

Chcete 50" QLED telku za super cenu? Tato od TCL znovu zlevnila pod 8 tisíc, má Google TV a Dolby Atmos

  • Alza nabízí 50" QLED televizi TCL 50T69C za aktuálně nejnižší cenu 7 990 Kč
  • Televize kombinuje 4K rozlišení s podporou HDR10+, Dolby Vision a Google TV
  • Levnější byla pouze v listopadu loňského roku, kdy stála 7 490 Kč

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.1.2026 10:00
Ikona komentáře 0
TCL 50T69C oficialni

Pokud vyhlížíte cenově dostupnou televizi s QLED panelem a chytrými funkcemi, aktuální nabídka na Alze by vás mohla zaujmout. TCL 50T69C se tam právě prodává za 7 990 Kč, což představuje nejnižší cenu na českém trhu. Levněji se tento model prodával pouze během listopadových slev, kdy jeho cenovka klesla na 7 490 Kč. Posléze zdražil a tak levný, jako je dnes, od té doby nebyl.

QLED panel s podporou všech HDR formátů

TCL 50T69C disponuje 50palcovou obrazovkou s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) a technologií QLED, která zajišťuje širší barevný gamut než běžné LED panely. Televize podporuje všechny hlavní HDR standardy včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision, takže si poradí s obsahem z Netflixu, Disney+ i dalších streamovacích služeb.

TCL 50T69C render zepredu

Výrobce osadil televizi HVA panelem, který by měl nabídnout lepší kontrast a potlačení odlesků ve srovnání s běžnými VA panely. Za zpracování obrazu odpovídá procesor AiPQ Pro, jenž se stará o optimalizaci ostrosti, barev a kontrastu.

Google TV a hlasové ovládání

Televize běží na platformě Google TV, která přináší přístup k aplikacím z Google Play a personalizovaná doporučení obsahu. Nechybí podpora Google Assistant pro hlasové ovládání, Chromecast pro streamování z telefonu a Apple AirPlay 2 pro majitele jablečných zařízení. O zvuk se starají 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS:X.

CHCI TELEVIZI TCL V AKCI

Na co si dát pozor

Za nízkou cenu ovšem přicházejí určité kompromisy. Tím nejzásadnějším je obnovovací frekvence panelu pouze 50/60 Hz, což je v roce 2026 poměrně málo. Konkurenční modely v podobné cenové kategorii často nabízejí alespoň 120 Hz, které oceníte především při sledování sportu nebo hraní her. TCL sice integroval technologii MEMC pro vyhlazování pohybu, ta ale skutečnou obnovovací frekvenci nenahradí.

TCL 50T69C google tv render

Pro hráče je k dispozici režim ALLM (Auto Low Latency Mode), který automaticky snižuje vstupní zpoždění. Plnohodnotné HDMI 2.1 s podporou 4K při 120 Hz zde ale nehledejte. Zmínit musíme také energetickou třídu G, která patří k těm horším.

Pro koho televize je a pro koho není

TCL 50T69C představuje rozumnou volbu pro nenáročné diváky, kteří hledají cenově dostupnou 4K televizi s QLED panelem a chytrými funkcemi. Podpora všech HDR formátů a Google TV z ní dělají solidního společníka pro streamování filmů a seriálů.

KOUPIT TCL 50T69C

Naopak pokud plánujete televizi využívat ke hraní na konzoli nové generace nebo vám záleží na plynulém zobrazení rychlých sportovních přenosů, nízká obnovovací frekvence 50/60 Hz bude limitující. V takovém případě se vyplatí připlatit si za model s minimálně 120Hz panelem.

Zaujala vás tato nabídka na TCL 50T69C?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024