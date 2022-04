Levné herní televizory TCL T7E sází na 4K a 144Hz frekvenci

Společnost TCL včera představila novou řadu televizorů TCL T7E, která se pochlubí kromě nejrůznějších funkcí také vysokou obnovovací frekvencí, což z ní dělá hlavního adepta v případě, že máte novou generaci konzolí, nebo z nějakého důvodu nechcete používat k počítači monitor.

TCL T7E láká na 144Hz 4K panel

Co se týče hardwaru, pod kapotou tiká čipset Unisoc Tiger T9652 Plus v kombinaci se 4 GB operační pamětí RAM a 64GB úložištěm. To, že jde o herní televizor neříká pouze 144Hz obnovovací frekvence, ale také fakt, že TCL navázalo spolupráci s firmou Tencent. To znamená, že televize podporuje streamovací platformu Tencent Start.

Samozřejmostí je 4K rozlišení či HDMI 2.1 porty, díky čemuž využijete Playstation 5 či Xbox Series X naplno. Potěší rovněž podpora Dolby Atmos či NFC. Televizory TCL T7E budou k dostání ve verzích od velikostí 55 až po 98 palců, přičemž za základní verzi si v Číně účtuje 3 299 juanů, což je asi 11 500 Kč bez daně. V tuto chvíli není bohužel jasné, zda se dostanou i k nám do Evropy.

Jak se vám zamlouvají herní televizory TCL?

Zdroj: gizmochina.com