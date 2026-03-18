QLED bez viditelného efektu! TCL prohrálo soud se Samsungem, dotčené modely se prodávají i u nás

Německý soud zakázal společnosti TCL prodávat v Německu některé televizory pod označením QLED Samsung v žalobě prokázal, že dotčené modely TCL neobsahují funkční technologii kvantových teček Podobné žaloby běží i v USA, verdikt může ovlivnit celý trh s televizory označovanými jako QLED

Jakub Kárník Publikováno: 18.3.2026 16:00

Když si koupíte televizor s nálepkou QLED, čekáte, že uvnitř skutečně pracují kvantové tečky — nanočástice, které vylepšují jas a přesnost barev. Jenže ne každý výrobce to s touto technologií myslí stejně vážně. Mnichovský zemský soud nyní rozhodl, že TCL v Německu nesmí některé své televizory prodávat ani inzerovat jako QLED, protože ve skutečnosti nenabízejí to, co zákazníci od kvantových teček oprávněně očekávají.

Kvantové tečky bez efektu Laboratorní testy ukázaly, že kvantové tečky chybí Není to jen o Německu

Kvantové tečky bez efektu

Žalobu podal Samsung v dubnu loňského roku. Korejský výrobce argumentoval tím, že TCL označuje za QLED televizory, jejichž kvantové tečky nepřispívají ke zlepšení reprodukce barev. Soud mu dal za pravdu. Konkrétně se verdikt týká řady QLED870 a dalších pěti modelových řad prodávaných v Německu — celkem šest sérií televizorů (C805, C655, C508, C69B). Některé z nich se přitom prodávají, nebo v minulosti prodávaly i v Česku.

Jádro problému tkví v tom, jak TCL kvantové tečky aplikuje. Zatímco u klasických QLED televizorů se mezi modré podsvícení a panel vkládá kvantová fólie, která mění spektrum světla a výrazně zpřesňuje barvy, TCL podle soudu nanášelo pouze minimální množství kvantových teček na difuzní desku. Výsledek? Žádné měřitelné zlepšení barevného podání. Soud proto označení QLED v tomto případě vyhodnotil jako klamavou obchodní praktiku podle německého zákona proti nekalé soutěži.

Laboratorní testy ukázaly, že kvantové tečky chybí

Případ má kořeny v roce 2024, kdy jihokorejská společnost Hansol Chemical (dodavatel materiálů pro displeje, spolupracující se Samsungem) nechala nezávisle otestovat tři televizory TCL v laboratořích SGS v Ženevě a Intertek ve Velké Británii. Výsledky byly překvapivé — v testovaných modelech nebyly detekovány indium ani kadmium, tedy prvky nezbytné pro vytvoření funkčních kvantových teček. TCL výsledky rozporovalo a předložilo vlastní testy provedené na izolovaných komponentách displeje, kde kadmium nalezeno bylo. Rozdíl v metodice — hotový televizor versus samostatný díl — je dodnes předmětem debaty.

Není to jen o Německu

Verdikt mnichovského soudu zatím platí pouze pro Německo, ale Samsung vede obdobné spory i v dalších zemích. V USA čelí TCL hromadným žalobám v Kalifornii a New Yorku, stejnou situaci řeší i další čínský výrobce Hisense v New Yorku a Illinois. Jihokorejský antimonopolní úřad případ rovněž vyšetřuje. Rozhodnutí německého soudu by tak mohlo vytvořit precedent pro další řízení. Mimochodem, není to první prohraný spor TCL se Samsungem v Německu. Dříve musel čínský výrobce stáhnout označení „NXT Frame" pro svou řadu lifestylových televizorů, protože porušovalo ochrannou známku Samsungu „The Frame".

TCL se zatím k verdiktu oficiálně nevyjádřilo, ale odvolání je očekávané. Paradoxně i televizory, kterých se spor týká, v recenzích obstály velmi dobře. Jenže dobré recenze jsou jedna věc a to, co výrobce skutečně dá do panelu, věc druhá. Měli by výrobci prokazovat, že jejich QLED televizory skutečně obsahují funkční kvantové tečky?