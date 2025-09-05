TCL QM9K jsou první televize s Google Gemini a senzorem přítomnosti. Nabídnou i špičkový obraz Hlavní stránka Zprávičky TCL představuje vlajkovou řadu televizorů QM9K s integrovaným Google Gemini Novinky disponují mmWave senzorem pro automatické zapnutí při vstupu do místnosti Televizory nabídnou QD-Mini LED panel s jasem až 5 000 nitů a 144Hz obnovovací frekvencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce TCL odhalil kompletní specifikace své nové vlajkové řady televizorů QM9K, která jako první na trhu nabízí integrovanou podporu Google Gemini a chytrý senzor přítomnosti. Televizory dorazí na americký trh ještě tento měsíc. Google Gemini a chytrý senzor přítomnosti Hlavní novinkou řady QM9K je integrace umělé inteligence Google Gemini, která nahrazuje dosavadního Google Assistanta. TCL tak podle svých slov přináší první televizor s touto pokročilou AI na palubě. Gemini nabízí přirozenější konverzační ovládání a dokáže odpovídat na složitější dotazy než jeho předchůdce. Aktivace zůstává stejná pomocí příkazů „Hey Google“ nebo „OK Google“. Druhou zajímavostí je vestavěný mmWave senzor, který dokáže detekovat pohyb osob v místnosti. Televizor se automaticky zapne do režimu spořiče obrazovky, když někdo vstoupí do pokoje, a vypne se při opuštění místnosti. TCL umožňuje přesné nastavení detekčního rádiusu, takže televizor nereaguje na pouhé průchody kolem, ale pouze když skutečně plánujete sledování. Špičková obrazová technologie Televizory QM9K využívají QD-Mini LED panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a nativní 144Hz obnovovací frekvencí. TCL implementovalo svůj Halo Control System, který zahrnuje až 6 000 lokálních stmívacích zón pro precizní kontrolu podsvícení. Maximální jas dosahuje 5 000 nitů, což představuje 30% nárůst oproti předchozí generaci. Panel CrystGlow WHVA zajišťuje široké pozorovací úhly a věrné podání barev. Design ZeroBorder minimalizuje rámečky kolem obrazovky pro maximální ponoření do obsahu. Televizory podporují HDR formáty Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG. Výbava a konektivita O zvuk se jako obvykle stará audio systém vyladěný společností Bang & Olufsen. Pro připojení externích zařízení jsou k dispozici čtyři HDMI porty, přičemž jeden podporuje eARC pro připojení soundbaru. Součástí balení je hlasový ovladač s podsvícením, který usnadňuje ovládání ve tmě. Špičková MiniLED TCL telka v super akci! Má jas až 2600 nitů, 144Hz frekvenci a ozvučení Bang Olufsen Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Systém Google TV poskytuje přístup ke všem populárním streamovacím službám a aplikacím. Díky výkonnému hardwaru televizory zvládnou herní režim s minimální odezvou pro konzole nové generace. Dostupné velikosti a uvedení na trh TCL QM9K bude dostupná ve čtyřech úhlopříčkách: 65 palců, 75 palců, 85 palců a 98 palců. Všechny velikosti sdílejí stejné technické parametry včetně panelu, obnovovací frekvence a funkcí. Prodej začne ještě tento měsíc v americkém řetězci Best Buy. Ceny TCL zatím neoznámilo, ale vzhledem k prémiové výbavě se dá očekávat vyšší cenová hladina než u běžných Mini LED televizorů. Informace o případném uvedení na evropský trh zatím nejsou k dispozici. Co říkáte na televizory s Google Gemini a senzorem přítomnosti? Zdroje: TCL (1, 2), 9to5Google, CNET O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Gemini Google Google TV TCL Televize Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.