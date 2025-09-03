Špičková MiniLED TCL telka v super akci! Má jas až 2600 nitů, 144Hz frekvenci a ozvučení Bang & Olufsen Hlavní stránka Zprávičky Alza má špičkovou Mini LED televizi TCL 65Q7C za pouhých 22 177 Kč s kódem ALZADNY15 Ušetříte 15 813 Kč oproti původní ceně, jde přitom o vyšší třídu MiniLED televizoru Získáte 60W reproduktory od Bang & Olufsen, 144Hz panel s 1008 stmívacími zónami a 4 HDMI 2.1 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Toužíte po opravdu kvalitní velké televizi s výjimečným obrazem i zvukem? Máme pro vás skvělou zprávu – 65″ TCL 65Q7C s Mini LED panelem je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 22 177 Kč s použitím kódu ALZADNY15. To představuje masivní slevu 41,6 % oproti původní ceně 37 990 Kč z dubna tohoto roku. Za tuto cenu získáte špičkovou 65″ televizi s technologií Mini LED, která nabízí skvělý obraz srovnatelný s OLED, ale s vyšším jasem a delší životností. Co nabízí TCL 65Q7C za tuto mimořádnou cenu? TCL 65Q7C je 65″ (165cm) televize využívající pokročilou technologii Mini LED v kombinaci s Quantum Dot. Díky tomu nabízí 1008 nezávislých stmívacích zón, což zajišťuje výjimečný kontrast, hlubokou černou a zároveň velmi vysoký jas. Mini LED představuje to nejlepší z obou světů – kombinuje výhody QLED (vyšší jas, široký barevný gamut) a OLED (výborný kontrast), a přitom eliminuje jejich nevýhody. Televizor disponuje pokročilým HVA panelem, který zajišťuje širší pozorovací úhly a účinně potlačuje odlesky okolního světla. Díky tomu zůstává obraz jasný a ostrý z jakéhokoli místa v místnosti. A aby byl zážitek ze sledování opravdu dokonalý, přidává televize podporu všech hlavních HDR formátů – HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Prémiový obraz s nejmodernějšími technologiemi Srdcem televizoru je pokročilý procesor AiPQ Pro, který využívá umělou inteligenci pro optimalizaci obrazu. Díky tomu nabízí TCL 65Q7C výjimečnou ostrost, věrné barvy a optimalizovaný kontrast i při sledování obsahu v nižším rozlišení. Procesor dokáže provádět úpravy kvality obrazu na úrovni jednotlivých pixelů. Technologie Quantum Dot umožňuje zobrazit více než miliardu barevných odstínů, takže barvy na obrazovce vypadají přirozeně a věrně. Kombinace s technologií Mini LED pak zajišťuje vysoký dynamický rozsah s výraznými světly a hlubokými stíny. Pro milovníky filmu nabízí TCL 65Q7C certifikaci IMAX Enhanced a podporu režimu Filmmaker Mode, který vypíná veškeré dodatečné zpracování obrazu. Díky tomu sledujete filmy a seriály přesně tak, jak je zamýšleli jejich tvůrci – se správnými barvami, poměrem stran a bez zbytečných úprav. Skutečný herní potenciál se 144Hz obnovovací frekvencí TCL 65Q7C není jen televizor pro sledování filmů – je to také špičkový herní monitor. Panel disponuje obnovovací frekvencí až 144 Hz v herním režimu, což oceníte při hraní akčních her na nejnovějších konzolích. Díky funkci Game Master televizor automaticky optimalizuje nastavení pro hraní her. K dispozici jsou čtyři HDMI 2.1 porty s podporou technologií ALLM (Auto Low Latency Mode) pro automatické přepnutí do herního režimu a VRR (Variable Refresh Rate) pro plynulé hraní bez trhání obrazu. Navíc funkce 288Hz Game Accelerator zajišťuje minimální input lag a okamžité reakce. Pro plynulost akčních scén je televizor vybaven technologií Motion Clarity Pro s pokročilým algoritmem MEMC (Motion Estimation & Motion Compensation), který inteligentně dopočítává snímky a zajišťuje tak plynulé a ostré zobrazení i při rychlých pohybech. Ať už sledujete sportovní přenosy, akční filmy nebo hrajete hry, každý pohyb zůstane čistý a přesný. KOUPIT TCL 65Q7C NA ALZA.CZ Prémiový zvuk od Bang & Olufsen Na rozdíl od mnoha jiných televizorů v této cenové kategorii, které šetří na kvalitě zvuku, nabízí TCL 65Q7C solidní ozvučení od legendární značky Bang & Olufsen. Výkonné 60W reproduktory ve spojení s technologiemi Dolby Atmos a DTS:X vytvářejí na poměry televizorů opravdu kvalitní zvuk. Díky vestavěnému subwooferu nabízí televizor také hlubší a výraznější basy, což ocení především filmoví nadšenci a hráči. Zvuk je čistý, detailní a dostatečně hlasitý i pro větší místnosti. Pro většinu uživatelů tak odpadá potřeba dokupovat externí zvukový systém nebo soundbar. Zajímavou funkcí je Multisound, která umožňuje současně reprodukovat zvuk jak z reproduktorů televizoru, tak i z bezdrátových sluchátek. Navíc můžete pro oba výstupy nastavit rozdílnou hlasitost. Chytré funkce s Google TV TCL 65Q7C využívá populární platformu Google TV, která nabízí přístup k tisícům aplikací a streamovacích služeb jako Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, Prime Video a mnoha dalším. Systém se učí vaše preference a nabízí personalizovaná doporučení podle toho, co sledujete a co vás zajímá. TCL 65Q7C podporuje také technologie Google Cast a Apple AirPlay 2, takže můžete snadno sdílet obsah ze svého telefonu, tabletu nebo počítače přímo na velkou obrazovku. Ať už jde o fotky z dovolené, videa z YouTube nebo prezentace z práce, stačí jen pár kliknutí. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Dárky k televizoru v hodnotě 5 490 Kč Kromě výjimečné ceny získáte k televizoru TCL 65Q7C také dva hodnotné bonusy. Prvním je předplatné SledováníTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč, které vám zpřístupní desítky televizních kanálů včetně prémiových stanic. Druhým bonusem je prodloužená záruka v hodnotě 3 990 Kč, která vám poskytne klid a jistotu na delší dobu. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S aktuální cenou 22 177 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY15) představuje TCL 65Q7C jednu z nejlepších nabídek na trhu. Kombinace pokročilé technologie Mini LED s Quantum Dot, 144Hz panelu, prémiového zvuku od Bang & Olufsen a chytrých funkcí Google TV dělá z tohoto modelu ideální volbu pro každého, kdo hledá špičkový televizor za rozumnou cenu. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si 65″ Mini LED televizor s prémiovou výbavou za méně než 23 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá televize miniLED slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. 