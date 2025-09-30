TOPlist

TCL do Česka přinese tři nové projektory. Všechny jsou snadno přenosné a mají Google TV

  • TCL představuje v Česku trojici kompaktních projektorů s Google TV
  • Všechny modely nabízejí Full HD rozlišení a automatické zaostření
  • Nejmenší PlayCube má rozměry pouhých 95 × 95 × 145 mm

30.9.2025 10:00
tcl playcube v ruce

Značka TCL se chystá rozšířit svou nabídku na českém trhu o tři nové přenosné projektory. Všechny modely spojuje podpora platformy Google TV, Full HD rozlišení a automatické funkce pro co možná nejjednodušší nastavení obrazu. Když pomineme konstrukci, navzájem se liší především jasem a zvukovým výkonem.

TCL PlayCube: Netradiční kostka s jasem 750 lumenů

Model TCL PlayCube je na první pohled rozhodně nejzajímavější. Svým kostkovým designem vybočuje z řady a se svými rozměry 95 × 95 × 145 mm a hmotností pouhých 1,36 kg je skvělý na cesty. Přestože jde o nejmenší projektor z trojice, pyšní se jasem 750 ISO lumenů a technologií 0,33″ DMD. Projektor zvládne zobrazit obraz o úhlopříčce 30 až 150 palců s projekčním poměrem 1,21:1.

tcl playcube na stole u ovladace

Z výbavy stojí za zmínku procesor Cortex-A53 se čtyřmi jádry, 2 GB RAM a 16 GB úložiště. Konektivitu zajišťuje port USB-C s podporou Power Delivery, klasický USB-A 2.0, HDMI 1.4 a 3,5mm audio výstup. Nechybí Wi-Fi 2,4/5 GHz a Bluetooth 5.0. Zvukový výkon činí 5 W s podporou Dolby Digital+.

PlayCube se hodí především pro cestovatele a uživatele hledající maximální přenosnost. Díky podpoře USB-C PD lze projektor napájet i z powerbanky, nicméně s tříhodinovou výdrží baterie stihnete zhlédnout celovečerák i bez toho, abyste museli zařízení připojovat ke zdroji energie.

TCL Projector C1: Základní model s jasem 230 lumenů

Model TCL Projector C1 využívá 3″ LCD panel a nabízí jas 230 ISO lumenů. Projektor dokáže zobrazit obraz o velikosti 40 až 120 palců s kontrastním poměrem 1500:1. Rozměry činí 138,4 × 145,2 × 230,7 mm, což z něj dělá prostřední model v nabídce.

tcl projector c1 v ruce venku

Hardwarovou výbavu tvoří procesor MediaTek MT9630 s grafikou Mali-G52, 2 GB RAM a 16 GB úložiště. Projektor obsahuje port HDMI 2.1, USB 2.0 a 3,5mm audio výstup. Reproduktor má výkon 8 W s podporou Dolby Digital. Spotřeba energie dosahuje 65 W, což je nejméně z celé trojice.

TCL Projector C1 cílí na příležitostné uživatele a rodiny s dětmi. Nižší jas omezuje použití na večerní promítání nebo dobře zatemněné prostory. Výhodou je nízká spotřeba a tišší provoz s hlučností do 30 dB.

TCL Projector A1S: Největší model se dvěma reproduktory

Nejvýkonnější TCL Projector A1S používá 4,45″ LCD displej s jasem 600 ISO lumenů. Zvládne projekci v rozmezí 45 až 150 palců při zachování Full HD rozlišení. S rozměry 191,3 × 128,1 × 263,6 mm a hmotností 2,57 kg jde o největší model z trojice.

tcl projector a1s u kovovych predmetu

Projektor sdílí s modelem C1 procesor MediaTek MT9630, ale nabízí dvojici 8W reproduktorů s celkovým výkonem 16 W a podporou Dolby Digital+. Konektivita zahrnuje HDMI 2.1, USB 2.0 a 3,5mm jack. Spotřeba dosahuje 120 W, životnost LED zdroje výrobce udává na 10 000 hodin.

Model A1S se díky vyššímu jasu a kvalitnějšímu zvuku hodí pro domácí kina a větší místnosti. Dvojice reproduktorů zajistí lepší stereofonní zvuk bez nutnosti externího ozvučení. Vyšší jas umožňuje sledování i při částečném osvětlení.

Společné funkce všech modelů

Všechny tři projektory nabízejí automatické zaostření, korekci lichoběžníkového zkreslení (keystone) a funkci Auto Screen-In pro přizpůsobení obrazu projekční ploše. Modely PlayCube a A1S navíc disponují funkcí automatického vyhýbání se překážkám a ochranou zraku. Díky platformě Google TV mají uživatelé přístup k aplikacím Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video a dalším.

Srovnání modelů TCL projektorů

ModelTCL PlayCubeTCL Projector C1TCL Projector A1S
Technologie0,33″ DMD3,0″ LCD4,45″ LCD
Jas750 ISO lumenů230 ISO lumenů600 ISO lumenů
Rozlišení1920 × 10801920 × 10801920 × 1080
Projekční velikost30-150″40-120″45-150″
Reproduktor5W, Dolby Digital+8W, Dolby Digital2× 8W, Dolby Digital+
Rozměry (mm)95 × 95 × 145138 × 145 × 231191 × 128 × 264
Hmotnost1,36 kgneurčeno2,57 kg
Spotřeba100W65W120W
Životnost LED20 000 hodin10 000 hodinneurčeno
Cena21 499 Kč6 999 Kč10 999 Kč

Který z nových TCL projektorů by vás zaujal nejvíce?

