TOPlist

TCL posílá na český trh novou řadu televizorů C7L: Lákají na novou technologii Super Quantum Dot a potěší hráče

  • TCL přivádí na český a slovenský trh řadu SQD-Mini LED C7L, nejdostupnější Mini LED ze své letošní nabídky
  • Láká na 144Hz panel, hraní s VRR až 288 Hz a zvuk od Bang & Olufsen, vrcholné parametry obrazu ale platí hlavně pro největší modely
  • Ceny startují na 21 990 Kč za 55", za 98palcový kolos dáte 72 990 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.6.2026 16:00
Ikona komentáře 0
tcl c7l jpg

Technologie Mini LED se ještě před pár lety prodávala jako prémiová výsada. TCL ji ale rok co rok posouvá níž po cenovém žebříčku, až se z ní pomalu stává běžná výbava střední třídy. Nejnovějším důkazem je řada C7L, kterou Číňané právě spouští u nás i na Slovensku. Je to ten model z letošní nabídky SQD-Mini LED, který si reálně koupí nejvíc lidí, protože sedí pod prémiovou C8L i pod velkoformátovou vlajkovou lodí X11L a slibuje slušnou porci jejich technologií za zlomek ceny.

Tři tisíce nitů? Jen na tom největším

Na papíře vypadá obrazová výbava lákavě. TCL slibuje špičkový jas až 3 000 nitů v HDR, až 2 176 stmívacích zón a panel HVA 2.0 Pro od vlastní divize CSOT. Háček je v tom, že tahle vrcholná čísla patří 98palcovému modelu. Výrobce sám pod tabulkou připomíná, že se specifikace liší podle úhlopříčky, takže u menších rozměrů počítejte s méně zónami. Konkrétní hodnoty pro jednotlivé velikosti zatím TCL neuvádí.

TCL C7L Lifestyle 1FHD

S rezervou je dobré brát i tvrzení o stoprocentním pokrytí barevného prostoru BT.2020 „ve všech scénách“. Tak širokou paletu zatím v laboratorních měřeních nezvládá prakticky žádný displej na trhu a TCL navíc přiznává, že uváděné hodnoty vychází z jeho vlastního interního testování. Než dorazí nezávislá měření, berte to jako marketingový slib, ne jako ověřený fakt.

Kde se oproti dražším sourozencům šetřilo

C7L je nejlevnější SQD-Mini LED v nabídce a tomu odpovídají i kompromisy. Oproti dražší C8L přichází o pokročilejší panel s lepšími pozorovacími úhly, nabízí méně stmívacích zón a počet plnohodnotných portů HDMI 2.1 se smrskl na dva. Pokud plánujete připojit herní konzoli i počítač naráz, tohle si pohlídejte.

Vlajková X11L je pak úplně jiná liga, atakuje jas kolem 11 000 nitů a staví na RGB Mini LED. C7L tedy není pro toho, kdo chce maximum, ale pro toho, kdo nechce přeplácet za parametry, které doma stejně nevyužije.

Doma je C7L hlavně u her

Tam, kde C7L působí nejpřesvědčivěji, je hraní. Panel běží nativně na 144 Hz, takže rychlá akce ve sportu i závodních hrách zůstává čitelná. Pro hráče na PC přidává režim Game Accelerator s proměnlivou frekvencí (VRR) až 288 Hz, nechybí podpora FreeSync Premium Pro proti trhání obrazu ani hraní v Dolby Vision.

TCL C7L Lifestyle 2FHD

O zvuk se stará soustava Audio by Bang & Olufsen s podporou Dolby Atmos. Slibuje srozumitelné dialogy i bez externího soundbaru, jak to dopadne v praxi ale ukáže až test. Celé to běží na systému Google TV se všemi obvyklými streamovacími aplikacemi.

Ceny a dostupnost

Řada C7L je na českém a slovenském trhu dostupná v pěti úhlopříčkách od 55 do 98 palců. Doporučené maloobchodní ceny vypadají takto:

ModelÚhlopříčkaDoporučená cena
55C7L55″21 990 Kč
65C7L65″26 990 Kč
75C7L75″44 990 Kč
85C7L85″54 990 Kč
98C7L98″72 990 Kč

Láká vás Mini LED za rozumné peníze, nebo počkáte na nezávislá měření jasu a barev?

Zdroj: TCL tisková zpráva

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024

LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku!

Adam Kurfürst
23.9.2024