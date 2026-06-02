TCL posílá na český trh novou řadu televizorů C7L: Lákají na novou technologii Super Quantum Dot a potěší hráče

Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 16:00

Technologie Mini LED se ještě před pár lety prodávala jako prémiová výsada. TCL ji ale rok co rok posouvá níž po cenovém žebříčku, až se z ní pomalu stává běžná výbava střední třídy. Nejnovějším důkazem je řada C7L, kterou Číňané právě spouští u nás i na Slovensku. Je to ten model z letošní nabídky SQD-Mini LED, který si reálně koupí nejvíc lidí, protože sedí pod prémiovou C8L i pod velkoformátovou vlajkovou lodí X11L a slibuje slušnou porci jejich technologií za zlomek ceny. Tři tisíce nitů? Jen na tom největším Kde se oproti dražším sourozencům šetřilo Doma je C7L hlavně u her Ceny a dostupnost Tři tisíce nitů? Jen na tom největším Na papíře vypadá obrazová výbava lákavě. TCL slibuje špičkový jas až 3 000 nitů v HDR, až 2 176 stmívacích zón a panel HVA 2.0 Pro od vlastní divize CSOT. Háček je v tom, že tahle vrcholná čísla patří 98palcovému modelu. Výrobce sám pod tabulkou připomíná, že se specifikace liší podle úhlopříčky, takže u menších rozměrů počítejte s méně zónami. Konkrétní hodnoty pro jednotlivé velikosti zatím TCL neuvádí. S rezervou je dobré brát i tvrzení o stoprocentním pokrytí barevného prostoru BT.2020 „ve všech scénách". Tak širokou paletu zatím v laboratorních měřeních nezvládá prakticky žádný displej na trhu a TCL navíc přiznává, že uváděné hodnoty vychází z jeho vlastního interního testování. Než dorazí nezávislá měření, berte to jako marketingový slib, ne jako ověřený fakt. Kde se oproti dražším sourozencům šetřilo C7L je nejlevnější SQD-Mini LED v nabídce a tomu odpovídají i kompromisy. Oproti dražší C8L přichází o pokročilejší panel s lepšími pozorovacími úhly, nabízí méně stmívacích zón a počet plnohodnotných portů HDMI 2.1 se smrskl na dva. Pokud plánujete připojit herní konzoli i počítač naráz, tohle si pohlídejte. Vlajková X11L je pak úplně jiná liga, atakuje jas kolem 11 000 nitů a staví na RGB Mini LED. C7L tedy není pro toho, kdo chce maximum, ale pro toho, kdo nechce přeplácet za parametry, které doma stejně nevyužije. Doma je C7L hlavně u her Tam, kde C7L působí nejpřesvědčivěji, je hraní. Panel běží nativně na 144 Hz, takže rychlá akce ve sportu i závodních hrách zůstává čitelná. Pro hráče na PC přidává režim Game Accelerator s proměnlivou frekvencí (VRR) až 288 Hz, nechybí podpora FreeSync Premium Pro proti trhání obrazu ani hraní v Dolby Vision. O zvuk se stará soustava Audio by Bang & Olufsen s podporou Dolby Atmos. Slibuje srozumitelné dialogy i bez externího soundbaru, jak to dopadne v praxi ale ukáže až test. Celé to běží na systému Google TV se všemi obvyklými streamovacími aplikacemi. Ceny a dostupnost Řada C7L je na českém a slovenském trhu dostupná v pěti úhlopříčkách od 55 do 98 palců. Doporučené maloobchodní ceny vypadají takto: ModelÚhlopříčkaDoporučená cena55C7L55″21 990 Kč65C7L65″26 990 Kč75C7L75″44 990 Kč85C7L85″54 990 Kč98C7L98″72 990 Kč Láká vás Mini LED za rozumné peníze, nebo počkáte na nezávislá měření jasu a barev? Zdroj: TCL tisková zpráva