TCL útočí na Samsung The Frame! Designová televize s matnou obrazovkou a 4K QD-Mini LED míří do Evropy Jakub Kárník Publikováno: 24.4.2026 22:00 Samsung si kategorii „televize, která vypadá jako obraz" vypiplal do podoby The Frame a dlouho v ní neměl opravdového konkurenta. TCL teď přichází s modelem A400 Pro NXTVISION, který se chce usadit ve stejné nice — s dřevěným rámem, matnou obrazovkou a funkcí galerie pro chvíle, kdy televize nehraje. V Číně se model prodává od konce loňského roku, teď směřuje do Evropy. Obraz jako obraz, když televize nehraje Solidní výbava pod dřevěným rámem Google TV a reproduktory Onkyo Ceny začínají na 599 librách Obraz jako obraz, když televize nehraje Hlavním prodejním argumentem A400 Pro je samozřejmě vzhled. Tenký rám ve světlém ořechovém provedení má splynout s interiérem a při nečinnosti televize umí zobrazit obraz podle vlastního výběru. Pro iluzi skutečného plátna je tady i matná povrchová úprava displeje, která tlumí odlesky a dodává obrazovce papírovější nádech. Součástí výbavy je integrovaný senzor okolního osvětlení, který automaticky přizpůsobuje jas podle aktuálních podmínek v místnosti. TCL tak v tomto ohledu kopíruje přístup Samsungu. Solidní výbava pod dřevěným rámem TCL se u A400 Pro nespokojilo s tím, že by šlo jen o hezký kus nábytku. Televize staví na 4K QD-Mini LED panelu typu HVA s nativní obnovovací frekvencí 144 Hz. Marketingové materiály lákají na hodnotu 288 Hz, to už je ale interpolovaná frekvence. Z dalších hodnot se oficiálně uvádí pokrytí 93 % barevného prostoru DCI-P3, typický jas 400 nitů a podpora HDR formátů Dolby Vision IQ, HDR10+ i HLG. Čtyři sta nitů je u art televize s matným filtrem přesně ta hodnota, která vás ve slunném obývacím pokoji nenadchne, v zatemněné místnosti ale bohatě stačí. Výrobce myslel i na hráče — televize umí AMD FreeSync Premium Pro a nabídne herní režim Game Master. Porty zahrnují HDMI 2.1 s podporou eARC, což by pro herní konzole mělo stačit. Google TV a reproduktory Onkyo Softwarově běží A400 Pro na Google TV, takže uživatel získá široký katalog streamovacích aplikací, Google Asistenta a podporu pro Miracast. Připojit jde přes Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.4. U televize, která má v roce 2026 startovat v Evropě, bychom si od TCL rádi nechali líbit alespoň Wi-Fi 6. Zůstat u pětky je trochu škoda. O zvuk se stará 2.0 Hi-Fi systém od Onkyo s podporou Dolby Atmos. Na papíře příjemný detail, v praxi ale bude rozhodovat opravdové doladění — a o něm se z tiskových materiálů nic nedozvíme. Ceny začínají na 599 librách TCL pro britský trh oznámilo konkrétní ceny. Nejmenší 43palcový model vyjde na 599 liber (v přepočtu zhruba 17 500 Kč bez DPH). Následují 55palcová varianta za 899 liber, 65″ za 1 099 liber a 75″ za 1 399 liber. Na globálním webu TCL figurují ještě 85″ a 98″ verze, ty si ale zájemci v evropské distribuci pravděpodobně zatím neužijí. Kdy se televize objeví na britských pultech, TCL neuvedlo. Kdy a pokud vůbec se televize dostanou i do Česka, zatím není jasné. Dal byste designové televizi s matnou obrazovkou přednost před klasickým lesklým modelem? Zdroj: TCL, Notebookcheck