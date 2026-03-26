Masivní 98" QLED TV od TCL je v obří slevě! Nabízí reproduktory Onkyo a umí 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky 98palcová TCL T8C je QLED televize s Dolby Vision, 144 Hz a reproduktory ONKYO za 33 743 Kč Původní cena byla 74 990 Kč — aktuální sleva přesahuje 55 %, tedy více než 41 tisíc korun Téměř 2,5metrová úhlopříčka za cenu, za kterou se běžně prodávají 65palcové televize Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Devadesát osm palců. Dva a půl metru úhlopříčky. To není televize, to je zeď. A právě teď ji na Alze pořídíte za super cenu — TCL 98T8C stojí 33 743 Kč místo původních 74 990 Kč. To je sleva přes 41 tisíc korun, tedy více než 55 %. Za tyhle peníze jinde koupíte 65palcový OLED — tady dostanete QLED monstrum, které promění obývák v domácí kino. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte dostatečně velkou místnost a chcete kinový zážitek bez projektoru — 98 palců je z normální vzdálenosti ohromující.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete dokonalou černou — jde o QLED (tedy LED s Quantum Dot), ne OLED. A počítejte s logistikou: televize je obrovská a těžká.💡 Za 33 743 Kč dostanete 4K QLED s Dolby Vision, HDR10+, 144 Hz v herním režimu, Dolby Atmos, Google TV a reproduktory ONKYO ZOBRAZIT CENU NA ALZE Obraz na 249 centimetrech TCL T8C používá QLED panel s technologií Quantum Dot, který podle výrobce reprodukuje přes miliardu odstínů. Rozlišení je samozřejmě 4K (3 840 × 2 160), obnovovací frekvence panelu činí 100/120 Hz a v herním režimu dokonce 144 Hz. HVA technologie panelu nabízí vyšší nativní kontrast než běžný IPS a lepší potlačení odlesků — což u tak obrovské plochy oceníte, protože každý odraz světla je na 98 palcích výrazně viditelnější. Podpora HDR formátů je kompletní: HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision. Procesor AiPQ Pro optimalizuje obraz na úrovni jednotlivých pixelů — upscaling staršího obsahu, korekce barev, plynulost pohybu. Nechybí ani Filmmaker Mode pro autentické filmové podání bez dodatečného zpracování. Hraní na zdi Pro hráče nabízí TCL T8C sestavu označovanou jako Game Master: čtyři porty HDMI 2.1 s podporou ALLM (automaticky nízká latence), VRR při 120 i 144 Hz a FreeSync Premium. Herní lišta Game Bar zobrazuje aktuální FPS, latenci a režim. Konzole PS5 i Xbox Series X využijí plné 4K při 120 Hz. KOUPIT TCL 98″ ZA 33 743 KČ Zvuk, systém a smart funkce Reproduktory od ONKYO mají celkový výkon 40 W včetně vestavěného subwooferu. Podporují Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X. Na televizi této velikosti je zvuk překvapivě slušný — na běžné sledování obstojí bez soundbaru, i když pro filmový zážitek ho stejně doporučujeme. Funkce Multisound umožňuje současný výstup přes reproduktory i Bluetooth sluchátka s nezávislou regulací hlasitosti. Systém běží na Google TV s přístupem ke všem hlavním streamovacím službám. K dispozici je Google Assistant pro hlasové ovládání, Chromecast i AirPlay 2 pro bezdrátové zrcadlení z Android i Apple zařízení. Jako bonus dostanete předplatné SledováníTV na 6 měsíců a prodlouženou záruku TCL. Na co si dát pozor Logistika. Televize s úhlopříčkou 249 cm a odpovídající hmotností není nic, co byste vynesli po schodech sami. Uživatelé opakovaně zmiňují, že na montáž potřebujete minimálně dva, ideálně tři lidi. Alza nabízí vynášku i montáž na zeď (VESA 600×500). Jeden z recenzentů shrnul situaci výstižně: „Dostat to do bytu bylo něco.“ Kvalita obrazu je na QLED v této cenové kategorii solidní, nikoliv špičková. Černá nebude tak hluboká jako u OLED či MiniLED, v tmavších scénách může být vidět blooming podsvícení. Jeden uživatel hodnotí obraz i zvuk jako „průměr“ — a bohužel hlásí, že mu televize po měsíci přestala fungovat. Reklamovanost na Alze je ale nízká a většina z 17 hodnocení je pozitivní (průměr 4,8). Verdikt 98palcová televize za 33 743 Kč je nabídka, která se neobjevuje často. TCL T8C není dokonalá — je to QLED, ne OLED, a obraz nekonkuruje prémiím od Samsungu nebo LG. Ale nic z toho za tuhle cenu nemá 98 palců. Kdo chce největší možný obraz za nejmenší možné peníze a má doma stěnu, která to pojme, právě se díval na svou příští televizi. Kolik palců je pro vás maximum? A vešla by se vám 98palcová televize vůbec do obýváku? 