98" Mini LED televize TCL za 45 tisíc? Na Alze díky kódu zlevnila o čtvrtinu Hlavní stránka Zprávičky 98" TCL 98C6K je gigantická QD-Mini LED televize s 4K rozlišením, 512 zónami lokálního stmívání a 144 Hz v herním režimu S kódem AUDIOVIDEOTYDNY25 stojí 44 993 Kč místo 59 990 Kč (sleva 14 997 Kč) K tomu navíc dostanete předplatné SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč a prodlouženou záruku TCL za 3 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Televize s úhlopříčkou 249 cm patří mezi extrémní kategorii, která ještě před pár lety stála statisíce. TCL 98C6K teď v rámci Audio-Video týdnů koupíte za 44 993 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY25. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost nebo chcete ověřit, že akce stále běží, najdete vše přímo na stránce produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete opravdové domácí kino s obřím obrazem a hledali jste příležitost, kdy cena klesne pod 50 tisíc.⚠️ Zvažte, jestli máte dostatečně velkou místnost (doporučená pozorovací vzdálenost je minimálně 3,5–4 metry) a zda zvládnete logistiku instalace.💡 Za 44 993 Kč dostanete 249 cm Mini LED s 512 zónami stmívání, Dolby Vision a herními funkcemi – srovnatelné 98″ modely konkurence stojí výrazně více. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tato televize zajímavá TCL 98C6K cílí na ty, kteří chtějí skutečný kinosálový zážitek, ale nemohou nebo nechtějí instalovat projektor. S úhlopříčkou 249 cm jde o jednu z největších televizí, které si můžete pořídit do běžného obýváku. A díky technologii QD-Mini LED dostanete výrazně lepší obraz než u klasických LED televizí – 512 zón lokálního stmívání znamená přesnější podsvícení, hlubší černou a menší „halo“ efekty kolem jasných objektů. Za běžnou cenu 59 990 Kč by šlo o solidní nabídku. S aktuální slevou na 44 993 Kč se ale dostáváte do cenové hladiny, kde běžně najdete 75–85″ modely konkurence. A navíc k tomu získáte předplatné SledovaniTV na půl roku a prodlouženou záruku – dohromady v hodnotě dalších 5 490 Kč. Klíčové parametry: co od obrazu čekat Rozlišení 3840 × 2160 (4K Ultra HD) je na 98″ standard – menší by nedávalo smysl. Panel nabízí obnovovací frekvenci 100/120 Hz, v herním režimu pak 144 Hz. To ocení především hráči, kteří chtějí propojit televizi s výkonným PC nebo konzolí nové generace přes HDMI 2.1. Podsvícení QD-Mini LED s 512 zónami zajišťuje lokální stmívání – televize dokáže ztmavit konkrétní části obrazu nezávisle na ostatních. Výsledkem je podle výrobce kontrastní poměr až 7000:1. Antireflexní HVA panel navíc potlačuje odlesky, což je u takto velké plochy praktická výhoda. Z HDR standardů najdete podporu HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision. Procesor AiPQ Pro využívá sadu algoritmů pro vylepšení obrazu – od upscalingu nižšího rozlišení po optimalizaci kontrastu a barev v reálném čase. Zvuk, který nepotřebuje soundbar TCL do tohoto modelu integrovala 40W audio systém ONKYO 2.1 s vestavěným subwooferem. Podporuje Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X – tedy prostorový zvuk bez nutnosti externích reprosoustav. Pro běžné sledování filmů a seriálů to může být dostačující řešení. Pokud ale očekáváte kvalitu srovnatelnou s dedikovaným soundbarem střední třídy, budete pravděpodobně chtít doplnit externí audio. KOUPIT ZA 44 993 KČ Praktická stránka: porty, systém, instalace Konektivita zahrnuje 4× HDMI 2.1 (s podporou ALLM a VRR včetně AMD FreeSync Premium Pro), USB 3.0, optický výstup, CI+ slot, Wi-Fi 5 GHz a Bluetooth 5.4. Pro hráče je klíčová podpora Game Master s herním panelem Gamebar a možností přepnutí poměru stran na 21:9 nebo 32:9. Operačním systémem je Google TV s plnou podporou aplikací z Google Play, Google Assistantem pro hlasové ovládání a funkcemi jako Chromecast a Apple AirPlay 2. Praktickým bonusem je integrovaná podpora Google Meet pro videohovory (vyžaduje externí kameru). Co se týče instalace – televize váží přibližně 47 kg a má VESA standard 600 × 500 mm. Alza nabízí službu vynesení a montáže na zeď. Počítejte s tím, že běžný stolní stojan zabere značný prostor a manipulace s televizí této velikosti vyžaduje minimálně dvě osoby. Kdy to smysl nedává Pokud máte menší obývák s pozorovací vzdáleností pod 3 metry, bude 98″ televize příliš velká a sledování nebude pohodlné. Stejně tak pokud hledáte absolutní špičku v černé a kontrastu, OLED technologie stále nabízí lepší výsledky – ale za výrazně vyšší cenu a v menších úhlopříčkách. Zvažte také logistiku: televize má rozměry přes 2,2 metru na šířku. Ověřte si, zda projde dveřmi, schodištěm a zda máte vhodnou zeď nebo nábytek pro umístění. A pokud je pro vás prioritou maximální HDR jas, vyšší řada TCL C7K s 3000 nity může být lepší volba – ale za vyšší cenu. Verdikt: pro koho se to vyplatí TCL 98C6K je televize pro ty, kteří chtějí maximum obrazové plochy za rozumné peníze. Za 44 993 Kč dostanete 249 cm Mini LED s 512 zónami stmívání, podporou všech hlavních HDR formátů, solidním herním vybavením a integrovaným 2.1 audio systémem. Plus dárky v hodnotě dalších 5 490 Kč. KOUPIT TELKU TCL Pokud máte dostatečně velkou místnost (ideálně s pozorovací vzdáleností 3,5–5 metrů) a chcete si užít filmy, sport nebo hry na skutečně velkém plátně bez kompromisů spojených s projektory, je to jedna z nejdostupnějších cest k tomuto zážitku na českém trhu. Máte doma televizi přes 75″? Jaká je vaše zkušenost s tak velkou úhlopříčkou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi