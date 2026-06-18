Obří 85" televize TCL zlevnila ke 20 tisícům. Nabízí QLED panel, vestavěný subwoofer a AirPlay Hlavní stránka Zprávičky 85" TCL 85P7K je obří 4K QLED televize s Dolby Vision, Google TV a procesorem AiPQ Pro S kódem ALZADNY30 stojí 21 443 Kč místo 31 990 Kč (sleva 10 547 Kč) Za 85palcovou QLED televizi s touto výbavou jde o velmi dostupnou cenu; po registraci navíc získáte předplatné i prodlouženou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Televize s úhlopříčkou 85 palců patří mezi prémiové kusy a jejich cena to obvykle dává znát. 85″ TCL 85P7K teď s kódem ALZADNY30 spadl z 31 990 Kč na 21 443 Kč, takže obří 4K QLED obrazovku pořídíte za cenu, za kterou jinde koupíte menší model. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu televize na Alze. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší 4K obraz do obýváku na filmy, sport i hraní a máte na něj dost místa i odstup.⚠️ Zvažte, že panel je nativně 60Hz (120 Hz jen ve Full HD), jas 450 nitů je spíš střední a televize nemá Mini LED lokální stmívání.💡 Za 21 443 Kč jde o jednu z cenově nejdostupnějších cest k 85palcové QLED televizi s Dolby Vision. Proč je tahle televize zajímavá Hlavní lákadlo je jasné: 85palcová 4K QLED obrazovka za cenu pod 22 tisíc. Televize TCL staví na technologii Quantum Dot s pokrytím 93 % DCI-P3, takže nabídne syté barvy a vysoký kontrast díky HVA panelu se širokými pozorovacími úhly. Cena přitom hodně spadla – z 31 990 Kč na 21 443 Kč. Za to dostanete obří obraz s Dolby Vision, certifikací IMAX Enhanced a Google TV, což z ní dělá vyloženě „domácí kino“ televizi pro velký obývák. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Základ je 4K rozlišení s podporou HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision i Dolby Vision IQ, o obraz se stará procesor AiPQ Pro a HVA panel. Pro hráče nechybí 3× HDMI 2.1, ALLM a VRR; panel je ale nativně 60Hz a 120 Hz funguje jen ve Full HD přes Game Accelerator. Zvuk zajišťuje soustava 40W ONKYO se subwooferem a Dolby Atmos. Vše běží na Google TV s hlasovým ovládáním a podporou Google Meet (kamera se prodává zvlášť). KOUPIT ZA 21 443 KČ Praktická stránka: porty, instalace, bonusy Konektivita zahrnuje 3× HDMI 2.1, 2× USB, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 i Google Cast. U 85″ je ale potřeba počítat s logistikou: televize je velká a těžká, na zeď ji uchytíte přes VESA 600 × 400 a budete potřebovat pořádný držák i pevnou stěnu (Alza nabízí vynesení i montáž). Důležitý je také dostatečný odstup od obrazovky, aby 85 palců dávalo smysl. Příjemný bonus: po registraci získáte předplatné SledovaniTV na 6 měsíců a prodlouženou záruku TCL. Na co si dát pozor Tahle televize je QLED bez Mini LED lokálního stmívání, takže nečekejte hloubku černé a kontrolu podsvícení jako u dražších Mini LED modelů. Tomu odpovídá i maximální jas 450 nitů – na běžné sledování a SDR bohatě stačí, ale HDR scény nebudou tak „výbušné“ a ve velmi prosvětlené místnosti to poznáte. Pro hráče je klíčové, že panel je nativně 60Hz a 120 Hz jde jen ve Full HD (potvrzuje to i poznámka výrobce) – pro 4K hraní tedy počítejte s 60 Hz. Část bonusů je navíc podmíněná registrací. Jde také o novější model s zatím minimem hodnocení, takže reálných zkušeností je prozatím málo. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30 Kdy to smysl nedává Pokud chcete špičkové HDR s hlubokou černou a vysokým jasem, sáhněte po Mini LED nebo OLED modelu – ty ale ve stejné velikosti stojí výrazně víc. Stejně tak pokud jste náročný hráč toužící po 4K při 120 Hz, tahle televize to nenabídne. A pokud máte menší místnost nebo krátký odstup, bude 85 palců spíš na obtíž – pak dává smysl některá z menších variant (75″, 65″). Verdikt: pro koho se vyplatí Za 21 443 Kč s kódem ALZADNY30 je 85″ TCL 85P7K jedním z nejlevnějších způsobů, jak dostat opravdu velkou 4K QLED obrazovku s Dolby Vision a Google TV do obýváku. Proti běžným 31 990 Kč ušetříte 10 547 Kč a za ty peníze jinde 85 palců často nekoupíte. Počítejte ale s tím, že jde o edge-lit QLED se středním jasem a nativním 60Hz panelem, ne o HDR vlajkovou loď. Komu jde hlavně o co největší obraz za rozumnou cenu, dělá dobrý nákup. Pokud vás tento model nezaujal, ale televizi ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné televize, soundbary i držáky. Nabídka se průběžně mění podle skladu. CHCI OBŘÍ TELEVIZI Lákala by vás 85palcová televize do obýváku, nebo je pro vás taková velikost už příliš? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024